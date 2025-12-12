Chicharito se identifica con Rumi, de ‘KPop Demon Hunters’: ⁠'Cuando fue ridiculizada, enfrentó su sombra’

Tras anunciarse que Javier ‘Chicharito’ Hernández salió de Chivas a casi dos años de su regreso, el futbolista no se quedó callado y, en un mensaje de reflexión, se comparó con Rumi, personaje de Kpop Demon Hunters.

Fiel a su estilo, el futbolista compartió un video de reflexión sobre la idealización de las personas, y este lo hiló con una comparación entre él y Rumi, una de las famosas ‘Guerreras del K-pop’.

Hernández se dijo identificado con Rumi por la forma en que trata de ocultar sus imperfecciones para ser aceptado, tal como lo hace el personaje en la producción más vista de Netflix.

¿Por qué ‘Chicharito’ se identifica con Rumi, de ‘Las Guerreras del K-pop’?

En un clip de tres minutos, Javier Hernández Balcázar se abre con su audiencia y menciona que hizo una reflexión en torno a Kpop Demon Huners, película que vio junto a su hija y, sin pensarlo, le dejó un mensaje que quería compartir con sus millones de seguidores.

Para ‘Chicharito’, la figura de Rumi es importante dentro de la historia, pues enseña que no se necesita la perfección para salvar el mundo (o al menos aquel que rodea a la protagonista).

Rumi, de 'Kpop Demon Hunters', deja un mensaje poderoso, asegura 'Chicharito'. (Foto: Cortesía Netflix).

El mensaje que Rumi deja en ‘Kpop Demon Hunters’

Además, este personaje de Kpop Demon Hunters deja un mensaje de autoaceptación, pese a las heridas, errores y marcas que uno lleva dentro, pues son precisamente estas las que crean fortaleza.

"Ella era la única que podía salvar al mundo, precisamente por ser la más imperfecta. No era la más pura ni la más fuerte quien logró equilibrar la oscuridad, sino la que más había caído, la que más errores tenía y se atrevió a mirar y aceptar lo que los demás evitaban. Cuando fue ridiculizada en público, enfrentó su sombra y lo que la hizo tan poderosa fue aceptarla, integrarla", explica el exfutbolista de Chivas".

Autenticidad es otra virtud que Javier Hernández vio en Rumi y con la cual se identifica, pues ella quería que todos triunfaran y fuesen exitosos, pese a la historia con la que cada quien carga.

“La gente no confía en quien finge ser perfecto, sino en quien se atreve a ser honesto. El exitoso no tiene menos caídas; tiene más valentía para levantarse, porque todos estamos aprendiendo a ser humanos. No soy perfecto. Tengo una carrera bendecida, llena de errores, miedos y vergüenzas, pero ese soy yo; dispuesto a cambiar, crecer y a levantarme de cualquier error”, asegura Hernández Balcazar.

Javier Hernández: La reflexión sobre sus errores en su trayectoria dentro del futbol

La historia de Rumi la liga precisamente con su trayectoria dentro del futbol, y los valores que enseñan la práctica de algún deporte, como el de apoyo y unión.

“Sé que como eres duro conmigo, no eres contigo mismo y solo quiero decirte que te tengas más paciencia, que sepas que la vida misma es un proceso y la meta es practicar, ser tu mejor versión todos los días. No le tengas miedo a equivocarte, las personas correctas llegarán y te acompañarán en este viaje llamado vida”.