‘Como agua para chocolate’ 2: Fecha oficial de estreno, primeras imágenes, reparto y calendario de episodios

La segunda temporada de ‘Como agua para chocolate’ tendrá seis episodios que se estrenarán de manera semanal. (Foto: Warner Bros. Discovery Press / Imagen generada con IA Gemini)

¡Este arroz ya se coció! Luego de una espera tan larga como la que hizo Tita para volver a ver a su sobrino Robertito, la segunda temporada de Como agua para chocolate ya tiene fecha de estreno y se mostraron los primeros adelantos.

La primera temporada de la serie, en la que la actriz mexicana Salma Hayek es productora, tuvo solo seis episodios y el último nos dejó a todos ‘como agua para chocolate’ del coraje, luego de ver cómo ‘Mamá Elena’ trató a Tita.

Ahora, la segunda entrega de la serie de HBO Max, inspirada en la novela de la escritora Laura Esquivel, llegará para contar el desenlace de la historia de Tita con Pedro Múzquiz. ¿Y el Dr. Brown?

¿Cuándo sale ‘Como agua para chocolate’ 2? Primeras imágenes y fecha OFICIAL de estreno

HBO Max compartió en sus redes sociales un primer adelanto de la serie Como agua para chocolate, en el que además reveló que la nueva temporada llegará a la plataforma de streaming el próximo domingo 15 de febrero de 2026.

Además, en un comunicado, Warner Bros. Discovery añadió que el primer capítulo de la segunda temporada de Como agua para chocolate se estrenará a las 7:00 de la noche (tiempo del centro de México).

Cuándo: domingo 15 de febrero de 2026

domingo 15 de febrero de 2026 A qué hora: 7:00 de la noche (tiempo del centro de México)

7:00 de la noche (tiempo del centro de México) En dónde ver: HBO Max

La segunda temporada de 'Como agua para chocolate' se estrena en febrero. (Foto: Warner Bros. Discovery Press)

El breve adelanto de la serie muestra a Tita cocinando y luego las imágenes nos llevan a su pensamiento: en este se le ve besando apasionadamente al doctor Brown y después a Pedro Múzquiz.

Aunque la protagonista disfruta del momento, de inmediato la voz de ‘Mamá Elena’, quien parece leer el pensamiento de su hija, nos regresa a la realidad: ¡Tita, no tienes vergüenza!

Calendario de episodios: ¿Cuántos capítulos tiene ‘Como agua para chocolate’ 2?

Warner Bros. Discovery explicó en un comunicado que Como agua para chocolate 2 seguirá la misma receta de la primera temporada: se estrenará en HBO Max un episodio de forma semanal, con lo que se completarán los 12 capítulos del libro de Laura Esquivel.

Hasta ahora no se han dado a conocer los nombres de los episodios, aunque también se espera que estén inspirados en las icónicas recetas de Tita. El calendario de estrenos es el siguiente:

Episodio 7: domingo 15 de febrero

domingo 15 de febrero Episodio 8: domingo 22 de febrero

domingo 22 de febrero Episodio 9: domingo 1 de marzo

domingo 1 de marzo Episodio 10: domingo 8 de marzo

domingo 8 de marzo Episodio 11: domingo 15 de marzo

domingo 15 de marzo Episodio 12: domingo 22 de marzo (capítulo final)

Los nuevos capítulos de 'Como agua para chocolate' se estrenarán de manera semanal cada domingo. (Foto: Warner Bros. Discovery Press)

La segunda temporada de Como agua para chocolate pondrá fin definitivo a la historia, según compartió Warner Bros. Discovery, una noticia que también había adelantado Mariano César, jefe de HBO para América Latina.

“No queremos hacer más de dos (temporadas). Queremos hacer algo que sea realmente especial y asegurarnos de no diluirlo para tratar de hacerlo más largo”, comentó en una conferencia de prensa.

¿Quiénes salen en ‘Como agua para chocolate’ 2? Trama y reparto de la segunda temporada

En la segunda temporada de la serie regresan varios actores que vimos en la primera entrega. Estos son:

Irene Azuela como Mamá Elena

Azul Guaita como Tita

Ana Valeria Becerril como Rosaura

Andrea Chaparro como Gertrudis

Andrés Baida como Pedro Múzquiz

Francisco Angellini como el doctor Brown

Mauricio García Lozano como Don Pedro Múzquiz

Louis David Horné como Juan Alejandrez

Si no recuerdas cómo terminó la primera temporada, debes tener en cuenta que en las últimas escenas vemos a Pedro Múzquiz unirse a los revolucionarios, un acto que provoca que le disparen, aunque sobrevive.

Además, ‘Mamá Elena’ lleva a Tita a un manicomio tras la muerte de Robertito. Tal como ocurre en el libro, la sinopsis de la segunda temporada indica que, tras este hecho, el doctor Brown cobrará relevancia.

¿Por qué? Él rescatará a Tita, quien le promete un futuro diferente, lleno de dulzura; sin embargo, “el regreso de Pedro reaviva una pasión prohibida que desafía las reglas y las tradiciones”, indica.