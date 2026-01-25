‘Exatlón México’ 2026 HOY: ¿Quién sale eliminado del reality show este domingo?

Otra semana, un nuevo eliminado en el reality show 'Exatlón México' (FOtoarte: El Financiero / Créditos: Exatlón México, Cuartoscuro).

La noche de este domingo se define una nueva eliminación en Exatlón México, luego de una semana marcada por la Batalla por la Supervivencia, lesiones, roces entre atletas y un cierre que vuelve a poner en riesgo a una de las escuadras.

El Duelo de Eliminación se instala como el momento decisivo del fin de semana y deja fuera a otro de los competidores ene esta novena temporada del querido reality show.

¿Dónde y a qué hora ver la eliminación HOY domingo en ‘Exatlón México’?

El Duelo de Eliminación de Exatlón México se transmite HOY domingo 25 de enero a las 8:00 de la noche, tiempo del centro de México, por Azteca Uno.

La eliminación ocurre tras los resultados definidos previamente en la Batalla por la Supervivencia, instancia que marcó el destino de los equipos rumbo a la Pugna Máxima de este domingo.

La supervivencia ya inclinó la balanza esta semana en ‘Exatlón México’

Durante la semana, Exatlón México entró en uno de sus tramos más tensos. La Batalla por la Supervivencia se convirtió en el desafío más temido por los atletas, al definir qué escuadra quedaba expuesta a perder a uno de sus elementos.

De este modo, el Equipo Rojo se impuso en dicha prueba, enviando a un atleta Azul a la ruta de eliminación. La victoria escarlata no solo aseguró su permanencia grupal, pero reforzó el momento anímico del equipo tras semanas irregulares.

En contraste, los Azules llegaron al cierre dominical con presión acumulada, obligados a responder en el Duelo de Eliminación, donde el margen de error se vuelve mínimo.

La semana 17 de la novena temporada presentó pruebas clave como el Juego por el Beneficio y la competencia por la Villa 360, además de una alerta médica tras la lesión sufrida por Humberto Noriega.

Pese a la preocupación, el estado de salud del atleta resultó alentador y continuó en competencia, incluso participando en pruebas posteriores.

A las tensiones, se sumaron discusiones en pista, cruces verbales y roces derivados de la presión competitiva, un escenario que desemboca en la eliminación de este domingo.

Este Duelo de Eliminación llega apenas una semana después de la salida de Adrián Medrano, eliminado el pasado 18 de enero de 2026. En aquella ocasión, José Ochoa volvió a imponerse en la Pugna Máxima, sumando otra baja Roja a su historial en duelos directos.

La eliminación de Medrano dejó un impacto significativo dentro del equipo escarlata, al tratarse de una figura histórica del programa. Ese antecedente refuerza el peso simbólico de cada domingo y eleva la expectativa sobre quién abandonará la competencia esta noche.

¿Quiénes siguen en competencia rumbo a la eliminación?

Previo al duelo dominical, los equipos mantienen a los siguientes atletas activos en la novena temporada de Exatlón México:

Equipo Rojo: Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Mario “Mono” Osuna, Humberto Noriega, César Villauz, Karol Rojas, Emilio Rodríguez, Benyamin Saracho, Ella Bucio y Jazmín Hernández.

Mati Álvarez, Paulette Gallardo, Mario “Mono” Osuna, Humberto Noriega, César Villauz, Karol Rojas, Emilio Rodríguez, Benyamin Saracho, Ella Bucio y Jazmín Hernández. Equipo Azul: Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Alexis Vargas, Katia Gallegos, Doris del Moral, Ernesto Cázares, Alejandro Aguilera, Valery Carranza, Dana Castro, Natali Brito y José Ochoa.

Con la Batalla por la Supervivencia ya resuelta a favor de los Rojos, el Duelo de Eliminación HOY domingo se concentra en definir cuál de estos atletas queda fuera de la competencia.