Eliminado de ‘Exatlón México 2026’ HOY EN VIVO: ¿Dónde y a qué hora ver el Duelo por la supervivencia?

'Exatlón México' llegó a su semana 15 con bajas por lesión que mermaron a los equipos durante la temporada. (Foto: Créditos Cortesía TV Azteca)

Los participantes de Exatlón México 2026 nuevamente se enfrentan en los circuitos para definir al próximo expulsado que se despide en la semana 15, donde nuevos refuerzos llegaron al reality show.

Los rojos buscan reponerse, pues por quinta semana consecutiva el eliminado de Exatlón pertenecía a su ‘team’, mientras que los azules se sobreponen ante sus rivales.

Además, esta es la segunda semana al hilo en la que dos nuevos atletas se unen a la temporada para “rellenar” esos huecos que dejaron los concursantes que se retiraron por lesión, como Aristeo Cazares, leyenda del Equipo Rojo.

Antonio Rosique es el conductor estelar de 'Exatlón México'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

Nuevo horario de ‘Exatlón México’ 2026

La novena temporada de Exatlón México sufrió cambios en su hora de inicio ante las galas de expulsados de La Granja VIP.

Pero al terminar el reality show, donde el ganador fue Alfredo Adame, regresó a su horario habitual de lunes a viernes a partir de las 8:30 p.m. y los domingos de eliminación de Exatlón comienzan a las 8:00 p.m., ambos horarios del tiempo del centro de México.

¿Dónde ver el eliminado de ‘Exatlón México’ EN VIVO?

La transmisión principal de la temporada 2025-2026 de Exatlón México es a través de distintos sitios para seguir el programa completamente en vivo y son los siguientes:

Azteca UNO (canal de TV abierta)

APP y página web de TV Azteca

Amazon Prime Video (en la pestaña TV en directo/requiere de una suscripción con costo)

Publicaciones en redes sociales

Actualizaciones con lo más destacado en El Financiero Entretenimiento

¿Quién ganó la Villa 360 en la semana 15 de ‘Exatlón México’?

El programa donde los equipos Azul y Rojo de Exatlón México compiten por la Villa 360 fue el pasado jueves 8 de enero.

En la semana 15 fueron los azules quienes arrasaron a los de casaca roja con un marcador 8 a 2 para quedarse con la Villa 360 unos días más.

¿Quiénes son los nuevos refuerzos del Equipo Rojo en ‘Exatlón México’?

La temporada 2026 de Exatlón México recibió a nuevos participantes durante la semana 15, los dos para solventar las bajas en el Equipo Rojo.

El primero de ellos fue Emilio Rodríguez ‘Spartacus’, quien ya participó en el reality show durante dos ediciones en el pasado (quinta y octava). Se dedica al CrossFit y es instructor de rutinas de fuerza y resistencia en el gimnasio.

El segundo de ellos fue Adrián Medrano, quien ya estuvo en una temporada de Exatlón México, por tanto, es considerado una ‘leyenda’.

Él se dedica principalmente a entrenar a personas para el paracaidismo profesional, además de tener participaciones para dobles de riesgo.

¿Cómo quedan los equipos de ‘Exatlón México’ tras la llegada de los nuevos refuerzos?

La lista de participantes de Exatlón México en su novena temporada nuevamente se modifica ante la llegada de los nuevos refuerzos y queda de la siguiente manera:

Equipo Rojo

Benjamín Saracho

César Villaluz

Ella Bucio

Kari Rojas

Adrián Medrano (leyenda)

Emilio Rodríguez (leyenda)

Humberto Noriega (leyenda)

Mario ‘El Mono’ Osuna (leyenda)

Mati Álvarez (leyenda)

Melisa Ramos (leyenda)

Paulette Gallardo (leyenda)

Equipo Azul