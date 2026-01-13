Cuñado de Grecia Quiroz conoció a Samuel ‘N’ en funeral de Carlos Manzo: ‘Tenía una conducta extraña’

Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, reveló que conoció a Samuel ‘N’, detenido por presuntamente haber proporcionado información al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a cambio de cocaína, durante el funeral del exalcalde de Uruapan, y aseguró que desde entonces le llamó la atención su comportamiento.

De acuerdo con Juan Manzo, también cuñado de Grecia Quiroz, la participación de Samuel ‘N’ como presunto informante del grupo criminal ya formaba parte de una línea de investigación desde las primeras detenciones relacionadas con el caso de Carlos Manzo.

“Se pudo comprobar que hubo información filtrada desde un chat de funcionarios del gabinete municipal, donde se compartieron datos sobre la convocatoria al evento y algunos temas específicos de ese día”, explicó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El también funcionario del Gobierno de Michoacán indicó que, a partir de ello, surgió la sospecha sobre la existencia de un funcionario que estaba filtrando información sobre el exedil de Uruapan, lo que se convirtió en un tema de investigación durante los últimos dos meses.

“Siempre estuvo la duda de quién era el funcionario que estaba pasando esta información. Fue un tema que trabajamos durante los últimos dos meses y que concluye con la detención de esta persona, que al menos yo, en lo personal, puedo decir que no conocía ni tenía mayores referencias de él”, señaló.

¿Cómo conoció Juan Manzo a Samuel ‘N’, quien habría dado información para asesinar a Carlos Manzo?

Juan Manzo añadió que su único contacto con Samuel ‘N’ ocurrió durante el funeral de Carlos Manzo, donde su actitud le pareció fuera de lo común.

“Yo lo conocí en el funeral de Carlos y sí me parecía una persona con una conducta extraña, diferente a la de todos los funcionarios y amigos de Carlos. Finalmente, esto concluye con su detención”, expresó.

El hermano del exalcalde consideró que este avance en la investigación brinda un grado de tranquilidad y certeza a los funcionarios del gobierno municipal, al esclarecer cómo se filtró información que habría facilitado el asesinato de Carlos Manzo.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó este lunes que Samuel ‘N’, quien hasta hace días era director de Relaciones Públicas y Protocolo en Uruapan, fue detenido en Michoacán.

Según el funcionario, su participación en el asesinato de Carlos Manzo fue impotante porque informaba a la célula del CJNG, que es liderada por Jorge Armando ‘N’, conocido como ‘El Licenciado’, cada movimiento del alcalde de Uruapan.