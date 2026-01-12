‘Me siento traicionada’: Grecia Quiroz señala que Samuel ‘N’ no pertenecía al Movimiento del Sombrero

A más de dos meses del asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fundador del Movimiento Independiente del Sombrero, su esposa y actual alcaldesa sustituta en Uruapan, Grecia Quiroz, deslindó que Samuel ‘N’, funcionario detenido por el crimen, perteneciera a dicho grupo político.

En días recientes, la Fiscalía de Michoacán detuvo a Samuel ‘N’, exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, como parte de las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo.

La captura generó revuelo y una inmediata ola de especulaciones respecto a si se trataba de un infiltrado dentro del movimiento que inspiró a cientos de ciudadanos en la lucha contra la violencia en la región. Sin embargo, en una declaración pública, Quiroz fue tajante: Samuel ‘N’ no pertenecía al Movimiento del Sombrero.

¿Dónde conoció Carlos Manzo a Samuel ‘N’?

La alcaldesa explicó que Sam­uel no estuvo presente desde los inicios de la organización junto a Manzo, sino que llegó tras mostrarse como un profesional con experiencia en la Cámara de Diputados, donde se desempeñó como asesor de un legislador priista.

Fue a través de esa presentación que obtuvo la confianza para trabajar en el Ayuntamiento, en un cargo de alto perfil. Pero, dijo Quiroz, esa relación laboral no lo convertía en miembro de la organización política que encabezaba su esposo.

“La traición duele más cuando viene de quien se creía cercano”, expresó la alcaldesa, visiblemente afectada, durante una conferencia de prensa. A pesar de que en los primeros meses, Samuel ‘N’ se mostró eficiente y atento en sus funciones, Quiroz admitió que jamás pensó que pudiera estar implicado en un crimen que marcó para siempre la vida política y personal de su familia.

Con un tono serio, Grecia Quiroz subrayó que dentro del Movimiento del Sombrero “no se permite la traición”, y que quienes han sido señalados en las investigaciones hasta ahora son ajenos a la organización fundada por Manzo. Esto, dijo, es una distinción fundamental para preservar la legitimidad del proyecto que hoy ella encabeza.

La viuda del alcalde también acusó a algunos medios de comunicación de intentar distorsionar los hechos y vincular erróneamente al movimiento con los detenidos, aprovechando cualquier detalle para atacar al gobierno municipal. En ese contexto, Quiroz manifestó su tristeza y frustración por la coincidencia de confianza y sospecha, y por la sensación de traición que le provoca una investigación que sigue dando giros en uno de los casos más sensitivos para Michoacán.

‘Me tenía hasta la madre’

A unos minutos de confirmarse la muerte de Carlos Manzo, presuntamente, Josué Eulogio sostuvo una conversación con Samuel ‘N’, quien le aseguró no tenía remordimientos, señaló el Ministerio Público local en audiencia pública.

Josué Eulogio ‘N’ supuestamente era el proveedor de drogas de Samuel y cuando estuvo al tanto del plan para asesinar a Carlos Manzo le informó a su jefe, ‘El M2′, que su cliente trabajaba directamente con Carlos, fue así que se le encomendó pedirle que colaborara.

Aparentemente, Samuel ‘N’, entonces encargado del Protocolo y Relaciones Públicas, no se negó. Aceptó con gusto. Quizás un poco más, porque no le habían dado permiso para irse a ver a su hija y estaba cansado.

“Ya me tenía hasta la madre. Me traía de arriba abajo”, según el dato de prueba que leyó el abogado litigante al juez de control. Carlos Manzo le tendió la mano al enemigo.

Con información de Quadratin.