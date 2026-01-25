Exmilitar prófugo: ¿Quién es José Manuel Jiménez y por qué es clave en el asesinato de Carlos Manzo?

José Manuel Jiménez Aranda, coronel en retiro, fue jefe de los escoltas de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan asesinado.

A este coronel sí hay quien lo busque. José Manuel Jiménez Aranda, militar en retiro, cobró relevancia por su probable participación en el asesinato de Carlos Manzo y las autoridades de Michoacán publicaron su ficha.

La detención del coronel Jiménez Aranda es clave en las investigaciones del homicidio del alcalde de Uruapan. Una de las hipótesis indica que su papel fue tan relevante como el de Samuel ‘N’, quien informaba a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sobre las actividades de Manzo.

¿Qué hizo el militar en retiro y qué sabía antes del asesinato de Carlos Manzo? Esto es lo que sabemos del caso.

Perfil del coronel José Manuel Jiménez, el asesor de seguridad de Carlos Manzo

El coronel en retiro fue uno de los ocho guardaespaldas que acompañó al alcalde de Uruapan al Festival de las Velas, donde finalmente fue asesinado. Salvo Jiménez Aranda, los otros siete escoltas de Carlos Manzo están detenidos y enfrentan un juicio por su probable participación en el homicidio.

Jorge Armando ‘N’ es uno de los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo; él fue presentado como presunto autor intelectual. (Cortesía/Fotografía Cortesía)

Su rol en el gobierno era el de asesor de seguridad en Uruapan, razón por la cual se encargó de la selección de los escoltas..

Durante la primera audiencia de los escoltas y de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, las autoridades leyeron la declaración del coronel en retiro sobre los hechos del 1 de noviembre en el Festival, donde, dijo, estuvo a solo unos metros de Carlos Manzo.

Pese a que esa audiencia se realizó a finales de noviembre, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, informó sobre la ficha de búsqueda de José Manuel Jiménez Aranda hasta el 18 de diciembre.

“Tenemos una ficha de búsqueda y la hemos emitido a las diferentes autoridades del Estado para ubicarlo”, indicó.

Coronel Jiménez Aranda tenía información sobre posible atentado contra Carlos Manzo

La detención de José Manuel Jiménez Aranda es clave. El coronel confesó que tenía información sobre un posible atentado contra el alcalde de Uruapan desde un mes antes del homicidio.

Así lo dio a conocer Juan Manzo, secretario de Gobierno de Michoacán y hermano del presidente municipal asesinado.

“Urge la detención del coronel José Manuel Jiménez, quien era el jefe de escoltas de Carlos Manzo y quien también, dicho por él, sabía o tenía información de que habían querido atentar contra Carlos Manzo desde un mes antes”, señaló Juan Manzo en entrevista para el programa ‘Los Periodistas’.

De acuerdo con el hermano de Carlos Manzo, la información que podría aportar el coronel en retiro es importante, ya que él sabe cómo se “generó el dispositivo de seguridad, la parte de Samuel ‘N’ que también ya tenía conocimiento desde un mes antes (del atentado)”.

La marcha de la Generación Z se realizó tras el asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan. (Cuartoscuro/Camila Ayala Benabib)

¿Quiénes están detenidos por el asesinato de Carlos Manzo?

Durante un informe sobre la investigación del homicidio del alcalde de Uruapan, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana federal, dio a conocer la detención de Samuel ‘N’ y Josué Elogio “N”, alias ‘Viejito’.

Según el jefe del Gabinete de Seguridad, los dos detenidos reconocieron que sabían del crimen 15 días antes de que se cometiera.

“Samuel informó sobre los retrasos del alcalde, los horarios en que saldría de la casa de cultura y se pudo identificar que Samuel ’N’ es quien envió una fotografía donde informa a Josué Elogio ’N’ que se concentrarían en la explanada, la cual llega finalmente al chat del grupo liderado por Jorge Armando ’N’, alias ‘El Licenciado’, uno de los autores intelectuales del ataque y coordinador de la célula delictiva que realizó la ejecución”, explicó.

Josué Elogio “N” era un taxista y fue detenido el 9 de enero.

Esas detenciones se suman a la de cinco personas:

Ricardo “N”, encargado del traslado de los agresores,

Jaciel Antonio “N”, alias ‘El Pelón’, presunto reclutador,

Gerardo “N”, colaborador de la célula —junto con Flor ‘N’, detenida durante su captura—, y

Alejandro Baruc ‘N’, alias ‘K-OZ’, identificado como jefe de una célula homicidios, extorsión y narcomenudeo.

Los 7 escoltas de Carlos Manzo que están detenidos son: