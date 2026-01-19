‘Yo no tengo ningún problema’: Grecia Quiroz está abierta a ser investigada por asesinato de Carlos Manzo

“Es absurdo que vengan a decir que yo pueda estar implicada (en el asesinato) de Carlos Manzo”, mencionó Grecia Quiroz, actual alcalde de Uruapan, Michoacán, y esposa del edil; sin embargo, no está cerrada a que la investiguen por el ataque del 1 de noviembre.

Durante una rueda de prensa este lunes 19 de enero, Quiroz aseguró que está dispuesta a colaborar, y que se reúne con la Fiscalía casi cada 8 días desde que comenzaron las investigaciones por el asesinato de su esposo.

Cuando sospecharon sobre la filtración de información del chat de WhatsApp para que funcionarios como Samuel ‘N’ colaboraran en el asesinato a Carlos Manzo, Quiroz autorizó al fiscal Carlos Torres Piña la revisión de su celular “para que viera quienes estábamos dentro de ese grupo. Y ustedes pueden preguntar sobre si, hacia mi persona, ha habido algún señalamiento”, retó la alcaldesa de Uruapan.

El mensaje de Grecia Quiroz viene luego de que “una mujer en redes sociales” aseguró que ella debería ser la primera investigada por el asesinato de Carlos Manzo, a lo que la alcalde le respondió que, así como está abierta a ser investigada, que a ella “se le investigue por las plazas que vendió en su momento”.

Quiroz, quien se dijo “traicionada” por la colaboración de Samuel ‘N’ en el asesinato de Carlos Manzo, agregó que hay quienes “se quieren colgar” del Movimiento del Sombrero por su impacto “a nivel nacional”, por lo que es posible que quieran tomar protagonismo con un tema sensible como el asesinato de su esposo.

‘Hubiera dado la vida’: Grecia Quiroz habla del asesinato de Carlos Manzo

Grecia Quiroz dejó claro que, además de estar abierta a colaborar con las autoridades, y aunque ella “hubiese sido la primera persona capaz de hacerle daño a Carlos Manzo”, hubiera dado la vida por él al momento del ataque.

“Fue un gran ser humano, una gran persona, un gran padre y un gran esposo, que merecía todo. La lealtad sobre todo. Y es un valor que él me enseñó y que en ningún momento iba ni voy a traicionar”, agregó Quiroz.

