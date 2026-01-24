Vamos a buscar las esferas del dragón: Confirman regreso de ‘Dragon Ball Super’, anime de Akira Toriyama

Toei Animation confirmó el regreso de 'Dragon Ball Super' con una historia original creada por Akira Toriyama. (Foto: Créditos Crunchyroll)

Vuelven los supersaiyajines: El estudio Toei Animation confirmó el regreso de la historia de Dragon Ball Super, 8 años después de que ocurrió el Torneo de la Fuerza, donde el destino del Universo 7 estuvo en las manos de Gokú, Vegeta y sus amigos.

Aunque nunca cesaron los estreno de Dragon Ball: Broly y Dragon Ball: Superhero, con Gohan como protagonista, dentro del canon de esta versión del anime creado por Akira Toriyama.

Pero finalmente la espera terminó y se confirmó el nuevo arco llamado ‘La patrulla galáctica’, anuncio que se dio durante la Dragon Ball Genkidamatsuri, evento que ocurrió en Japón para celebrar el 40 aniversario del lanzamiento de uno de los animes más populares del mundo.

De acuerdo con el sitio oficial de la serie animada de TV, el nuevo arco es una historia original creada por Akira Toriyama, quien dejó lista la trama y los nuevos personajes.

Lo último que vimos de 'Dragon Ball Super' fue la película de 'Superhero'. (Foto: Toei Animation)

¿Qué sabemos de la continuación de ‘Dragon Ball Super’?

Además del título de la próxima trama de la historia de Gokú y Vegeta, también se revelaron algunos detalles de lo que nos espera.

Para empezar es la continuación directa del Arco de supervivencia del universo, donde vimos a los supersaiyajines pelear en la arena contra 7 universos más de los 12 que existen.

Ellos fueron apoyados por sus amigos y enemigos (en el caso de Freezer) para derrotar a enemigos poderosos como Hit o Jiren y las tropas del orgullo, pero finalmente consiguieron la victoria gracias a la labor de Androide 17.

Poco después, vemos el encuentro con Broly y cómo Gokú (interpretado por Mario Castañeda en el doblaje latino) se esmera en ayudarlo a controlar su temperamento y dominar finalmente a Ozaru. Además, que ya pasó la pelea de Gohan contra Cell Max y el combate contra la Patrulla roja, viejos conocidos de los personajes protagonistas del anime.

En los nuevos episodios se unen a Jaco Teirimentenpibosshi, integrante de La patrulla galáctica que es amigo de Bulma.

Él recurre a los héroes para comenzar una batalla contra Moro, conocido como el ‘Devorador de planetas’.

En el manga es posible encontrar este fragmento de la trama dentro del Arco del prisionero de la patrulla galáctica.

Por el momento se informó que se encuentra en producción, por tanto, aún debemos esperar para ver los primeros capítulos y regresar a las historias ya contadas como Dragon Ball: Daima, donde finalmente es canon la transformación de Gokú en SSJ fase 4.

¿Dónde ver ‘Dragon Ball Super’?

Dragon Ball Super está compuesto por diferentes tramas como la pelea contra Zamas y Gokú Black, el encuentro con Hit y los rivales del Universo 6, para finalizar, por el momento, con elTorneo de la Fuerza organizado por Zen Oh Sama.

Todos los episodios, así como las películas de la historia original creada por Akira Toriyama, están disponibles en la plataforma Crunchyroll, pero requiere de una suscripción con costo.