Final de ‘Dragón Ball Daima’: ¿Dónde ver el último capítulo de la obra de Akira Toriyama desde México?

Luego de 19 emocionantes episodios, llegó el final de la serie Dragón Ball Daima, la cual se lanzó el año pasado para celebrar los 40 años de la publicación del manga original del diseñador japonés Akira Toriyama.

El capítulo final de Dragón Ball Daima llega cuatro meses después del estreno de esta serie y si todavía no lo ves, estás a muy buen tiempo de disfrutarlo y de evitar todos los spoilers. Aquí te contamos todo lo que debes saber.

¿De qué trata ‘Dragón Ball Daima’ y qué pasó en el capítulo 19?

Si es la primera vez que oyes hablar de esta serie, entonces puedes hacer todo un maratón, ya que todos los episodios ya están disponibles en una plataforma en streaming.

Esta serie sigue la historia de Goku y todos sus amigos, quienes tenían una vida tranquila hasta que Gomah, uno de sus enemigos, los convierte a todos en niños. Lo que los lleva a vivir una increíble aventura para recuperar sus cuerpos.

Para ello, el grupo debe viajar a través del Reino Demoniaco para recuperar tres bolas de dragón. Si no has visto la serie o los últimos episodios, te recomendamos no seguir leyendo, pues haremos una recapitulación del capítulo pasado.

En Dragon Ball Daima todos los personajes son convertidos en niños por un villano. (Foto: @DB_super2015)

En el capítulo 19 de Dragón Ball Daima vimos cómo el dragón demoniaco cumplió el deseo que le pidió Glorio, con lo cual todos los personajes recobran su tamaño original, por lo que Vegeta inmediatamente ataca a Gomah e incluso se transforma en un Super Saiyan 3.

Debido a que él no logra derrotar al villano, Guku planea una estrategia con Piccolo y hace un ¡Super Saiyan 4! Por lo que en el capítulo 20 veremos el desenlace de esta épica pelea.

¿Dónde ver el episodio final de ‘Dragón Ball Daima’ y qué esperar?

Este viernes se estrenó el último episodio de Dragón Ball Daima, para poder verlo solo debes contar con una suscripción a la plataforma en streaming Crunchyroll, en donde también podrás ver otros animes como Demon Slayer, Spy x Family y My Hero Academia.

En esta se encuentran disponibles todos los episodios de Dragón Ball Daima, incluyendo el final. La suscripción a la plataforma tiene un costo que va de 119 pesos mensuales a 149 pesos mensuales, dependiendo del plan que elijas.

Dragon Ball Daima está disponible en Crunchyroll. (Foto: @DB_super2015)

Este episodio ha generado una gran expectativa, ya que incluso Ino Akio, el director ejecutivo de la serie, aseguró que sería increíble e incluso hay situaciones que los fans no podrán adivinar.

“Hay escenas de acción que cumplirán plenamente con las expectativas de todos. ¡La batalla del clímax es absolutamente asombrosa! Hay partes de la historia que puedes imaginar y partes que no. Probablemente dirás: ‘¡Guau!’”, dijo en entrevista con el portal japonés Man Tan Web.

¿Por qué es especial ‘Dragón Ball Daima’?

Dragón Ball Daima es una serie muy especial para todos los fans del manga y de los proyectos que giran alrededor de este universo, debido a que se trata de uno de los últimos trabajos del diseñador Akira Toriyama, el creador de la serie, quien murió en 2024.

La creación de Dragón Ball Daima fue con motivo de la celebración de los 40 años del manga original de Dragón Ball, el cual fue lanzado en 1984, pero la idea de hacer la serie se remonta a hace más de 6 años.

Ino Akio, el director ejecutivo de la serie, explicó que todo comenzó mientras realizaban Dragon Ball Super: Super Heroes, ya que deseaban hacer una historia diferente a la película, por lo que decidió consultar con Akira Toriyama.

Esta serie fue uno de los últimos trabajos de Akira Toriyama. (Foto: @DB_super2015)

“Quería que le echara un vistazo, en lugar de que la hiciera completa, así que le pregunté qué pensaba. A medida que avanzábamos, se entusiasmó mucho”, comentó con el portal japonés Man Tan Web.

Sobre los aportes más importantes de Akira Toriyama en la serie, explicó que habían sido sobre el diseño de los personajes y de todas las características con las que cuenta el reino demoniaco.