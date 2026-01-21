‘Entendemos el peligro’: ¿Quién es quién en el Clan Zenin de ‘Jujutsu Kaisen’?

Estos son los integrantes dentro del Clan Zenin de la tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen'. (Foto: Créditos Crunchyroll)

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen llega a su cuarto episodio, considerado uno de los más esperados del anime, y en el desarrollo de la historia está el Clan Zenin, cuyos miembros impactan directamente en la trama.

El clan está conformado por diferentes integrantes que mantienen una tradición familiar y que se enfocan en habilidades basadas en el control de los Shikigamis, la Técnica de las Diez Sombras y la Técnica de Proyección.

La nueva temporada de Jujutsu Kaisen nuevamente trae al Clan Zenin como protagonista de uno de los momentos más importantes para su desarrollo dentro del anime creado por el estudio MAPPA, donde los hechiceros combaten a las maldiciones y “entienden el peligro” que esto conlleva.

La tercera temporada de 'Jujutsu Kaisen' adapta el arco del 'Juego del sacrificio'.

¿Quiénes son los integrantes del Clan Zenin de ‘Jujutsu Kaisen’?

A partir de este momento existen algunos spoilers respecto al anime y al manga creado por Gege Akutami.

Al inicio del anime, quien estaba a cargo del Clan Zenin era Naobito, pero encontró su final al combatir con una maldición poderosa en el incidente de Shibuya.

De esta manera, el liderazgo del grupo pasa de manera descendente y quedando con estos integrantes.

Megumi Fushiguro

Megumi Fushiguro es hijo de Fuji, quien se quitó el apellido Zenin, pero no por eso dejó de ser uno de ellos.

Megumi queda a cargo del clan y es un estudiante del Colegio de Magia de Tokio, donde es compañero de Yuji Itadori, otro de los protagonistas de la historia.

Megumi Fushiguro es estudiante de primer año del Colegio de Magia de Tokio, y compañero de Yuji y Nobara.

Naoya Zenin

La película Jujutsu Kaisen: Ejecución trajo nuevos personajes, entre ellos Naoya Zenin, quien está en el testamento de Naobito y le atribuye la facultad de quedar como uno de los posibles miembros al mando del clan.

Naoya es un hechicero de primer grado superior, además controla a la perfección la Técnica de Proyección y utiliza también un arma para vencer a sus enemigos.

Naoya Zenin es uno de los personajes importantes en la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen'.

Ougi Zenin

Ougi Zenin es conocido por ser uno de los dos hermanos de Naoibito y uno de los más veteranos del clan.

Es papá de Mai y Maki Zenin, gemelas que son importantes en el desarrollo de la temporada 3 de Jujutsu Kaisen.

Maki Zenin

Maki Zenin abandonó su clan porque fue despreciada luego de nacer con energía maldita y por ser gemela de Mai.

Ella entra al Colegio de Hechicería de Tokio y antes de los eventos que aparecen en los nuevos capítulos de Jujutsu Kaisen, la vemos pelear con una maldición de grado especial y aunque es gravemente herida, sobrevive.

Maki, hermana de Mai Zenin, es una integrante del Clan Zenin en 'Jujutsu Kaisen'.

Mai Zenin

Mai se mantiene dentro del Clan Zenin, pero desarrolla un resentimiento en contra de su hermana gemela al sentir que la abandona.

Ella es importante en los acontecimientos de la nueva temporada de Jujutsu Kaisen, pues se sacrifica para ayudar a su hermana.

Mai Zenin, hermana de Maki, tiene un papel relevante en la temporada 3 de 'Jujutsu Kaisen'.

Jinichi Zenin

Uno de los nuevos personajes de Jujutsu Kaisen que se presentan en la temporada 3 de la serie, quien estaba dentro del testamento de Naobito.

Es un hechicero de nivel grado 1 especial y es uno de los integrantes de los Hei, además no estuvo de acuerdo con que Megumi quedara al frente del clan.

¿Dónde ver la tercera temporada de ‘Jujutsu Kaisen’?

La tercera temporada de Jujutsu Kaisen está en exclusiva, por el momento, en la plataforma Crunchyroll, donde cada semana se estrena un nuevo episodio.

