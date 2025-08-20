Alfredo Adame propone pelea contra Carlos Trejo en la próxima edición de Supernova Strikers: ‘Sin careta’

Alfredo Adame pidió que se hiciera oficial una pelea contra Carlos Trejo para la próxima edición de Supernova Strikers. (Foto: Cuartoscuro/Victoria Valtierra/Pedro Anza/Imagen generada con IA Gemini)

¿Ahora sí va en serio la pelea? Alfredo Adame propuso subir al ring para enfrentar a Carlos Trejo en la próxima edición del evento Supernova Strikers.

En 2025, la pelea estelar fue entre Gala Montes y Alana Flores, quien ya tiene 4 cinturones conseguidos en dos Veladas del Año y un Stream Fighter.

Pero, el exparticipante de La Casa de los Famosos All Stars se postuló para protagonizar el combate estelar contra el investigador paranormal.

Adame hizo una publicación en su cuenta de X donde mostró una imagen estilo promocional de lo que sería su combate y pidió que fuera “sin careta”.

Además, el ‘Golden boy’, compartió una cartelera con peleas protagonizadas por diferentes personalidades como Wendy Guevara, Cazzu y Ángela Aguilar y fue la siguiente:

Alfredo Adame vs. Carlos Trejo

Paola Suárez vs. Wendy Guevara o Karina Torres

Agustín vs. Nicola

Tío Rober vs. La Mole

Platanito vs. Brincos Dieras

Cazzu vs. Ángela Aguilar

El expresentador de Hoy aseguró que “las posibilidades son infinitas” y si ofrecen cantidades de dinero a cada uno de los participantes, es probable que se integren.

Asimismo, ocupó el mismo post para dar sus conclusiones del espectáculo Supernova Strikers 2025, donde aplaudió la organización del evento porque “México no tiene que mendigarle a nadie”.

Agregó que la mezcla de influencers con actores fue un acierto porque “abre posibilidades para el evento”. Hasta el momento, no existe una respuesta de Carlos Trejo ni de los organizadores del espectáculo de box.

¿Por qué se pelearon Carlos Trejo y Alfredo Adame?

El conflicto de Alfredo Adame y Carlos Trejo comenzó cuando el conductor de TV intentó desprestigiar el trabajo del investigador paranormal.

“A lo largo de los años lo busqué, lo chequé, si alguien que conoce a este patán soy yo, lo conozco perfectamente, es un mitómano y un cobarde, no se me acerca porque sabe que donde lo tope le voy a partir su madre”, declaró Trejo para De Primera Mano en 2018.

La respuesta de Adame no tardó en llegar: “Apareció el mamarracho, la última vez que supe de él andaba de narcomenudista (...) me falta romperle la madre”.

El investigador paranormal pidió “un solo round” con el exparticipante de LCDLF All Stars, pero con la característica de no tener ninguna regla.

Durante la conferencia de prensa previa a su pelea, Carlos Trejo agredió a Alfredo Adame con una botella de agua que arrojó al rostro, motivo por el que presuntamente se canceló la pelea, señaló el autor de Cañitas.

El investigador paranormal ofreció dinero para que su ‘enemigo’ se subiera al ring para enfrentarlo, pero el combate no se realizó.

El conflicto continuó con declaraciones y agresiones verbales porque el presentador de TV obtuvo una orden de restricción en contra de su rival y no puede acercársele.

Inclusive, existen acusaciones de Trejo en contra de Alfredo Adame por presuntamente estar detrás del asesinato de uno de sus amigos en 2006.

“Llegaron unos cuates que lo siguieron, lo encañonaron, le pidieron dinero y en ese momento el muchacho se impacta, lo niega, la camioneta se va hacia adelante y en ese momento el cuate suelte el tiro (...) Esto me lo contaron las autoridades”, declaró Adame para descartar los señalamientos en 2019.