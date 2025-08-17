‘Vas a ver, desgraciada’: El origen del ‘tiro’ afuera del ring entre Alana Flores y Gala Montes

La pelea de Alana vs Gala inició mucho antes fuera del ring, pues su relación previa no inició de la mejor manera (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, Mexsport, IA Gemini).

La pelea Alana Flores vs. Gala Montes en el evento Supernova Strikers ha dado mucho de qué hablar, especialmente por las múltiples declaraciones que intercambiaron la streamer regiomontana y la famosa actriz y exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’.

Con una controversia desde las condiciones pactadas en la pelea Alana vs. Gala, con una una serie de declaraciones frontales que calentaron más el enfrentamiento. Te contamos cómo empezó la gran rivalidad cristalizada este domingo sobre el ring.

¿Cómo comenzó la rivalidad fuera del ring de Alana Flores y Gala Montes?

Todo inició reas el anuncio pelea entre Alana Flores y Gala Montes. Según reveló la famosa streamer, en principio, la pelea estaba pactada contra la actriz e influencer fitness Bárbara de Regil.

“La admiro de una forma en la que no tienes idea, la pelea ya estaba cerrada, la fecha estaba firmada (...) era con Bárbara de Regil. Para mí, eso hubiera sido mi pelea favorita, mi más soñada, y la oportunidad más chida”, expresó. “Pasaron cosas, cambiaron de fecha varias veces, se cambió hasta agosto y ya no se pudo dar”, agregó.

En entrevista para Faisy Nights, Gala Montes admitió que no le gustó el que Alana Flores admitiera que su pelea ideal era contra Bárbara de Regil.

“Me ardió un poquito cuando Alana dijo ‘es que iba a pelear contra Bárbara de Regil’, dije ‘vas a ver, desgraciada’. El día que peleemos, le voy a decir ’hubieras peleado contra Bárbara de Regil”, expresó.

Meses después, la polémica reinició. La creadora de contenido Alana Flores dio a conocer a sus seguidores que el equipo de la actriz Gala Montes quería renegociar las condiciones de la pelea. En la propia presentación, David Faitelson, host del evento, expresó que Alana se subiría en 54 kg. y Gala en 62 kg. La diferencia radicaba en la estatura: la regiomontana mide 156 cm y capitalina, 175 cm.

En julio, Supernova Strikers dio a conocer que se renegociaron las condiciones de la pelea de mutuo acuerdo. No habría límite de peso, además de que Alana usaría guantes 12 oz. y Gala de 14 oz.

Alana aseguró en una transmisión en vivo que se incumplieron los términos iniciales y ella cedió a que se cambiaran, mientras que Gala aseguró que no había un acuerdo de ese tipo al principio.

“A ti te engañó tu mánager para que, por fuera firmara una cosa, y a ti decirte otra porque tú tenías problemas con la comida”, le dijo de frente Alana.

Poco después, en una entrevista, Alana aseguró que estuvo cerca de publicar todas las pruebas de lo que dijo pero prefirió hacerlo en privado con Gala para intercambiar puntos de vista. “Han habido varios malentendidos que, al final del día, son cosas que se pueden arreglar”, expresó.

En un careo previo al inicio de las actividades oficiales del evento, Gala y Alana se reencontraron y volvieron a intercambiar algunas declaraciones personales. Gala Montes hizo alusión a Adrián Marcelo: “No sería amiga de alguien que es amiga de un agresor de mujeres”; además, habló sobre las presuntas fotos íntimas de Alana Flores creadas por IA de su rival.

“Ayer Gala mencionó el tema de mis supuestas fotos íntimas, solo quiero reiterar que son falsas y alteraron mi imagen sin mi consentimiento. Su comentario puede causar desinformación y hago esta publicación porque hasta la fecha sigo siendo acosada con un contenido manipulado”, aclaró Alana en redes.

El comediante Adrián Marcelo apareció en una publicación de Alana Flores, en donde manifestó su apoyo para la streamer. “Le voy a dar para llevar, ayer traía el tupper en su lonchera”, expresó Alana.

En el pesaje oficial, Gala Montes se subió a la báscula mientras comía una rebanada de pizza. Registró 68.5 kg, mientras que Alana Flores dio un peso de 55 kg.

“El compromiso habla por sí mismo”, dijo Alana en declaraciones previas. “Se nota la diferencia (...). Mañana me voy a levantar, voy a desayunar un huevito con jamón, voy a desayunar fruta porque me gusta mucho (...) cuidar mi cuerpo para estar fuerte para el día de mañana”.

Asimismo, Flores aseguró que “perdonó” a Gala Montes y expresó que espera “se haya enamorado del deporte (...), lo siga practicando” más allá de esta pelea.

Gala, por su lado, dijo que Alana se enfrentaría con alguien que se le pone ‘al tú por tú’ a diferencia de sus anteriores competidoras españolas: “Si se meten conmigo, pues que se aguantan, yo no tiré el primer golpe”.

Asimismo, la actriz dijo que “a partir del lunes se acaba el nombre de Alana Flores en mi vida (...). No es tan importante, habla más de ella todo lo que ha hecho; ella sabrá cómo gestiona todos sus ataques”.

En las horas previas de la pelea, se viralizó un ‘homenaje’ de Alana Flores a Saúl ‘Canelo’ Álvarez: “La ch*nga de tu vida te voy a dar”, le dijo la streamer a la actriz.