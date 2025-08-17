Christian Nodal y todos los artistas en el Supernova HOY: Horarios, cartelera musical completa y dónde ver

Christian Nodal es uno de los artistas en el Supernova 2025. (Fotos: Cuartoscuro.com / X @supernovaboxing).

Supernova Strikers 2025 enciende el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México con una noche que mezcla boxeo, música en vivo y espectáculo digital.

Este evento, que se lleva a cabo este domingo 17 de agosto, promete convertirse en uno de los más comentados del año en México y Latinoamérica, al estilo de La Velada del Año de Ibai Llanos.

La pelea estelar entre Alana Flores y Gala Montes ha generado enorme expectativa, no solo por la rivalidad previa, sino por el impacto que ambas figuras del entretenimiento tienen en redes sociales.

Junto a este combate, se suma la esperada pelea coestelar de Franco Escamilla vs. El Escorpión Dorado, además de un cartel musical que incluye a artistas como Christian Nodal, expareja de Cazzu, que viene de una polémica entrevista con Adela Micha donde reveló que se casó con Ángela Aguilar en Roma el mismo mes que terminó su otra relación.

Te contamos la cartelera completa de peleas, horarios confirmados, lista de artistas y dónde ver en vivo el Supernova Strikers 2025.

Cristian Nodal es parte de la cartelera musical de Supernova. (Foto: Cuartoscuro.com). (Graciela López Herrera)

Artistas confirmados en Supernova Strikers 2025

Supernova Strikers 2025, antes anunciado como Supernova: Orígenes, es un evento híbrido de boxeo y música en vivo, que reúne a influencers, comediantes, artistas y creadores de contenido en un mismo escenario.

La música en vivo es parte central del espectáculo. Estos son los artistas confirmados:

Christian Nodal

María Becerra

Alemán

Xavi

Gabito Ballesteros

Óscar Maydón

Alan Arrieta

La mezcla de regional mexicano, rap, corridos tumbados y pop urbano busca atraer a públicos diversos y darle a este show un carácter internacional.

Horarios de las peleas y presentaciones musicales en Supernova Strikers 2025

El evento inicia con la alfombra roja y peleas preliminares desde las 17:00 horas (CDMX). Este es el programa oficial de peleas y conciertos:

Supernova Strikers: Cartelera de peleas confirmadas

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) avala el evento y envía a un supervisor para garantizar que las peleas se realicen bajo estándares internacionales. Este respaldo le da legitimidad al espectáculo y confianza al público.

La función cuenta con cinco combates principales y varias preliminares. La pelea estelar Alana Flores vs. Gala Montes es el punto culminante de la noche, mientras que la coestelar entre Franco Escamilla y El Escorpión Dorado promete una dosis extra de espectáculo.

Peleas principales confirmadas:

Alana Flores vs. Gala Montes (pelea estelar)

Franco Escamilla vs. Escorpión Dorado (pelea coestelar)

Westcol vs. Mario Bautista

Mercedes Roa vs. Milica

Luis “Pride” Escudero vs. Shelao

Peleas preliminares:

Ian Granados vs. Yeye

Yoz Gless vs. Paulette Gallardo

Alex Medina vs. ‘Chino’ Brayan

El cantante de corridos tumbados Xavi está anunciado en el Supernova. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

¿Dónde ver en vivo Supernova Strikers 2025?

Si no puedes asistir al Palacio de los Deportes, tendrás varias opciones para ver el evento desde casa: