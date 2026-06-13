¿Alerta en el Triángulo Dorado? Blindan Durango con casi 700 militares de élite en menos de una semana

Durango.- En menos de seis días, el Gobierno Federal desplegó en Durango a 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, 300 elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta México, conocidos como los “perrazos” y otros 300 efectivos del 4/o Regimiento Blindado de Reconocimiento, popularizados como los “blindados o acorazados”.

El 10 de junio arribaron al aeropuerto Guadalupe Victoria elementos de los llamados “murciélagos”, este viernes los elementos militares de élite del 78 batallón del Estado de México llegaron por tierra; y para completar el equipo, este sábado por la tarde arribaron los integrantes del grupo blindados, provenientes de Querétaro. Se trata de un contingente poco común, nunca antes visto en la entidad.

Oficialmente, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sostiene que el objetivo es reforzar la seguridad y trabajar en la construcción de condiciones de paz en la entidad. Sin embargo, el contexto coloca a Durango en una posición particular.

Durango, pieza clave del Triángulo Dorado

La entidad forma parte del histórico Triángulo Dorado, junto con Sinaloa y Chihuahua, una región que durante décadas ha sido identificada por autoridades mexicanas y estadounidenses como una zona clave para la producción, almacenamiento y traslado de drogas debido a sus condiciones geográficas y a la complejidad de su territorio serrano, donde opera el Cártel de Sinaloa.

Además, durante los últimos meses se han registrado detenciones de operadores criminales considerados relevantes por las autoridades federales, entre ellos personajes identificados con los alias de ‘El Limones’, y ‘El Torino’, acciones que han sido interpretadas como parte de una ofensiva contra estructuras regionales de la delincuencia organizada.

El despliegue también ocurre en medio de un ambiente político sensible. En semanas recientes han circulado señalamientos contra el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villareal, por presuntos vínculos con grupos criminales, acusaciones que el mandatario estatal ha rechazado públicamente y que hasta ahora no cuentan con sustento judicial.

Aun así, el tamaño del operativo llama la atención, por ello, la pregunta sigue: ¿qué información poseen las áreas de inteligencia federales para justificar el envío de casi 700 militares especializados a Durango en menos de una semana?

En los círculos de seguridad existe una premisa que suele cumplirse con frecuencia: la movilización de fuerzas especiales, unidades blindadas y grupos de reacción rápida rara vez ocurre por casualidad.

Hasta el momento, después de los tres enfrentamientos fuertes, registrados previamente, donde flujo incluso hubo bajas militares, detenidos y aseguramientos importantes, no se han informado resultados extraordinarios en las últimas horas.