Captura de ‘El Limones’ en Durango: UIF le bloquea las cuentas bancarias

Edgar ‘N’, alias ‘El Limones’, es presuntamente integrante de Los Cabrera, un grupo criminal brazo del Cártel de Sinaloa. (Foto: SSPC)

La detención de Édgar ‘N’, ‘El Limones’, el 10 de diciembre en la colonia J. Guadalupe Rodríguez, en Durango capital, abrió un nuevo frente político y financiero en la región.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el detenido fungía como jefe de plaza y operador financiero de un grupo delictivo local, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que mantiene bloqueadas sus cuentas bancarias, al identificarlo como responsable de operaciones irregulares vinculadas a extorsión, fraude y lavado de dinero.

La investigación apunta a presuntos movimientos de recursos a través de personas físicas, operadores sindicales y empresas con actividad atípica en la Comarca Lagunera, lo que podría derivar en solicitudes de aseguramiento adicional de bienes y ampliación de la investigación por lavado.

‘Limones’ y sus nexos políticos

Además de sus nexos con el grupo criminal que opera en la región encabezado por los hermanos Cabrera, brazo del cartel de Sinaloa vinculado al ‘Mayo’ Zambada, ‘El Limones’ se movió de manera libre entre la clase política.

En redes sociales hay fotografías del detenido participando en eventos de campaña de la exalcaldesa de Gómez Palacio, y con José Ramón Enríquez Herrera, excandidato de Morena a la gubernatura de Durango, exsenador y exalcalde del municipio de Durango, así como con Ernesto ‘Güino’ Herrera y otros actores de Morena y PRI. Incluso hay fotografías en las que aparece saludando a mandos de seguridad.

El cuadro ha generado nerviosismo entre actores políticos locales, quienes desde la noche del operativo se han mantenido en silencio público ante el riesgo de que la indagatoria financiera revele conexiones más amplias.

Las víctimas de extorsión sostienen que el detenido operó durante años bajo protección de funcionarios y operadores regionales y la clase empresarial duranguense espera que continúen las investigaciones.

Mientras la FGR avanza en la integración de la carpeta por delincuencia organizada y lavado, la UIF mantiene el rastreo de flujos y beneficiarios finales, un proceso que podría abrir un nuevo capítulo sobre la relación entre estructuras políticas, sindicales y redes delictivas en Durango y La Laguna.

No avisan a Durango del operativo

Es de resaltar que de este operativo que se llevó a cabo de manera simultánea en Durango y Coahuila, no se dio aviso a ninguna autoridad de Durango, incluso no se etiqueta en las publicaciones oficiales.

Por consiguiente, ni la Fiscalía General del estado, ni la Secretaría de Seguridad Pública emitieron su postura al respecto, ya que desconocían todo detalle de esta operación.

Aunque el mismo miércoles el gobernador de Durango, Esteban Villegas, subió en sus redes una fotografía con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, reiterando su compromiso de colaboración.