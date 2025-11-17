Asesinan a exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango: Había dejado el cargo hace 3 meses

El exsecretario del Ayuntamiento de Gómez Palacio, Durango, José Ángel Mascorro, fue asesinado a balazos este lunes 17 de noviembre fuera de su domicilio, en un ataque directo que eleva la preocupación por la creciente presión de la inseguridad en la Comarca Lagunera.

De acuerdo con testigos, el agresor se aproximó al vehículo del exfuncionario y abrió fuego al menos diez veces con un arma calibre .380, para luego escapar rumbo al bulevar Rebollo Acosta.

Los mismos vecinos se encargaron de hacer la llamada al número de emergencias 911 y, al acudir el gabinete de seguridad, los paramédicos de la Cruz Roja confirmaron su muerte en el lugar.

¿Quién fue José Ángel Mascorro?

Mascorro, de 35 años, formó parte de la administración municipal 2022–2025 encabezada por la priista y empresaria Leticia Herrera Ale, y había dejado el cargo hace apenas tres meses.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes; sin embargo, no ha habido un pronunciamiento oficial del hecho por parte de la Fiscalía General del Estado.

Violencia en la Comarca Lagunera

El homicidio ocurre en un contexto de alerta empresarial: cámaras económicas y líderes productivos de la región han emitido en los últimos meses dos comunicados formales denunciando cobros de piso, extorsiones y amenazas, calificando el escenario como “insostenible”.

Incluso el gobernador del estado, Esteban Villegas, reconoció recientemente la situación preocupante e invitó a dirigirse a él para hacer las denuncias con la promesa de poner orden.

La muerte del exfuncionario profundiza la percepción de vulnerabilidad en una región clave para la actividad industrial y logística del norte del país, donde el sector privado exige acciones urgentes para frenar el avance de estructuras criminales.