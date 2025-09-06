¿Quién es Esteban Villegas, gobernador de Durango, que se declaró ‘claudista’ ante la presidenta?

Ni un morenista se atrevió a tanto y el gobernador priista de Durango, Esteban Villegas, confesó que en su partidismo es “claudista” durante un evento donde recibió a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este sábado afirmó: “soy caudista, que no se les olvide”, declaración que resalta su simpatía con el proyecto político de la mandataria, a pesar de pertenecer a partidos distintos.

Villegas enfatizó que, aunque no forman parte del mismo instituto político, él se siente en sintonía con las políticas de la presidenta.

El apoyo de Villegas a Sheinbaum no es un caso aislado. Otros gobernadores de oposición, como Libia Dennise García, de Guanajuato, y Teresa Jiménez, de Aguascalientes, también expresaron su disposición a colaborar con el gobierno federal.

Este patrón de apoyo entre mandatarios de diferentes partidos sugiere un cambio en la dinámica política de México, donde el enfoque en la cooperación podría prevalecer sobre la confrontación.

¿Quién es Esteban Villegas el ‘claudista’?

Esteban Alejandro Villegas Villarreal es un político mexicano del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que se desempeña como gobernador de Durango desde septiembre de 2022 hasta 2028.

Ganó la gubernatura bajo la alianza ‘Va por México’, integrada también por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

Su trayectoria política incluye haber sido presidente del Comité Directivo Estatal del PRI; diputado estatal entre 2007 y 2010; secretario de Salud de Durango de 2012 a 2013; y presidente municipal de Durango de 2013 a 2016.

¿Por qué Claudia Sheinbaum visitó Durango?

La mandataria federal realiza una gira para brindar un informe particular por entidad federativa, que incluyó Zacatecas, Durango, Guanajuato, Aguascalientes, entre otros estados.

Este sábado Claudia Sheinbaum anunció una inversión de 700 millones de pesos para mejorar la producción de carne en Durango. El programa contempla la entrega de sementales bovinos, un fondo para el engorde de ganado y la creación de Centros Integrales de Producción de Carne.

La medida busca mitigar el impacto de la crisis del gusano barrenador, que provocó el cierre de la frontera con Estados Unidos para la exportación.

Hasta ahora, el panorama apunta a que la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos se reanude en un par de meses gracias al avance del programa de la mosca estéril, estrategia sanitaria que combate al gusano barrenador, informó este viernes Álvaro Bustillos, líder de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua.

Actualmente, más de 700 mil cabezas de ganado permanecen varadas debido al cierre fronterizo, situación que afecta a ambos países, aunque con mayor impacto en el mercado estadounidense, altamente dependiente de la carne mexicana.