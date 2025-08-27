Segunda advertencia: Lanzan volantes en Durango, acusan vínculos de políticos con La Mayiza

En la Plaza de Armas y la Plaza IV Centenario lanzaron volantes que contenían un narcomensaje

Habitantes de la ciudad de Durango fueron sorprendidos por un inusual episodio: una aeronave ligera, sobrevoló la zona centro de la capital y arrojó decenas de volantes que contenían un supuesto “narcomensaje”.

De acuerdo con testimonios y videos difundidos en redes sociales como TikTok y X, el hecho ocurrió principalmente en las inmediaciones de la Plaza de Armas y la Plaza IV Centenario, los ciudadanos que transitaban por ahí lograron tomar estos volantes y revisar su contenido.

En los papeles se mencionaban nombres de personas a quienes se les atribuían presuntos vínculos con grupos criminales, algunos de ellos funcionarios; es un volante similar al que se había esparcido en la zona sierra de Durango y en otras entidades cercanas.

El incidente generó desconcierto y alarma entre la población, aunque hasta el momento las autoridades estatales o federales no han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.

Los volantes acusan a políticos y funcionarios de Durango de vínculos con La Mayiza.

No es la primera vez que Durango enfrenta un episodio de este tipo. En enero de este mismo año, en localidades de la zona serrana también se reportó la dispersión de volantes con mensajes amenazantes.

Casos parecidos se han registrado en entidades como Sinaloa, donde en distintas ocasiones han aparecido volantes anónimos con señalamientos relacionados con la delincuencia organizada, sin que se haya informado de personas detenidas por estos hechos.

¿Qué decían los volantes lanzados en Durango?

El título de los mismos es “Durango el narco estado fallido del que nadie habla”, muestra fotografías de funcionarios públicos, políticos y personajes locales, a quienes se les atribuyen presuntos vínculos con el crimen organizado y los señala como protectores del cártel de Los Cabrera-Mayozetaz.

El documento incluye frases como “¿Los reconoces? Denúncialos” y aparenta llevar el sello de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque no existe confirmación oficial de su autenticidad. También aparecen los nombres de supuestos líderes criminales y una referencia al capo Ismael “El Mayo” Zambada.