‘Góber’ de Durango se le voltea a ‘Alito’: ‘No somos del mismo partido, pero soy Claudista’

La presidenta Sheinbaum realiza una gira en Durango donde fue 'arropada' por el gobernador priista, Esteban Villegas.

¿El PRI y ‘Alito’ Moreno se quedarán sin militantes? El gobernador de Durango, Esteban Villegas, se declaró ‘Claudista’ al darle la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su gira por el estado.

“Presidenta, bienvenida a su casa. En Durango la queremos, en Durango tiene amigos, siéntase como con su familia. A pesar de que a lo mejor no somos del mismo partido, yo me identifico con usted y soy ‘Claudista’, que no se les olvide”, dijo durante un evento con la mandataria.

Villegas hizo un llamado a los asistentes a levantarse y aplaudir de pie a la presidenta Sheinbaum para expresarle su respeto.

Esteban Villegas es militante del Partido Revolucionario Institucional y llegó a la gubernatura del estado con la alianza ‘Va por México’ que incluye a los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).

¿Quién es Esteban Villegas?

Además de ser gobernador de Durango, Esteban Villegas es médico cirujano y cantante. Ha sido militante del PRI desde sus inicios como presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, mientras cursaba la carrera en la Facultad de Medicina de la UJED.

Antes, fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en 2009, secretario de Salud del Estado de Durango en el periodo de Jorge Herrera Caldera, aunque permaneció poco en el cargo, y fue presidente municipal de Durango en el periodo 2013-2016.

Como parte de su trayectoria política, fue diputado de mayoría relativa en 2007 y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Durango de 2019 al 2020

¿Qué hace Claudia Sheinbaum en Durango?

La presidenta Claudia Sheinbaum realiza una gira en Durango, Coahuila y Sonora durante este fin de semana.

En Durango, la mandataria anunció un programa integral enfocado en la producción de carne de calidad que cuenta con una inversión de 700 millones de pesos y está diseñado para beneficiar a los ganaderos.

La inversión permitirá la entrega de sementales bovinos, la creación de un fondo para el engorde de ganado y el establecimiento de Centros Integrales de Producción de Carne.

Este esfuerzo busca no solo mejorar la calidad de la carne producida, sino también fomentar el mercado interno y las exportaciones.

La presidenta enfatizó la importancia de este programa, especialmente en el contexto del cierre de la frontera estadounidense al ganado mexicano debido a problemas sanitarios por el gusano barrenador.

Claudia Sheinbaum también destacó que en Durango, 830 mil 532 personas reciben apoyo directo de los Programas para el Bienestar, con una inversión anual de 14 mil 299 millones de pesos.

Este apoyo se distribuye en diversas áreas, incluyendo pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, becas para jóvenes, y programas de producción agrícola.