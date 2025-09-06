Ricardo Monreal niega ‘desplante’ de su hermano David en evento de Sheinbaum: ‘Nos mantenemos unidos’

Ricardo Monreal desmintió que haya divisiones entre sus hermanos David y Saúl, por temas políticos.

Ricardo Monreal, junto con sus hermanos, David y Saúl, desmintieron que haya ‘peleas’ o tensiones entre ellos luego de que se hiciera viral un video en el que supuestamente no se saludaron Ricardo y David en un evento de la presidenta Claudia Sheinbaum.

A través de un video que Ricardo Monreal publicó en sus redes sociales, aseguraron que se reunieron los tres hermanos, previo a la llegada de la mandataria.

“Me dijeron que habían dicho algunas personas, no sé si de mala fe, o por una mala interpretación, que no había saludado a Ricardo, pero le tengo mucho respeto. Desde luego también me dio gusto saludar a Saúl, que estaba acompañándome también en el evento y hemos seguido platicando”, dijo el gobernador de Zacatecas, David Monreal.

El mandatario estatal aseguró que estuvieron reunidos durante más de cuatro horas en sus oficinas, comieron juntos y más tarde salieron a recibir a la presidenta Sheinbaum.

‘Nunca nos van a dividir’, dice Ricardo Monreal

Sobre el incidente en el que supuestamente David ignoró a su hermano Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que se trató de comentarios mal intencionados y ‘ni se fijó’ en el desplante.

“Nunca nos van a dividir ni las conjeturas falsas, ni el poder, ni los puestos. Somos una familia de 14 hermanos que nos reunimos cuando podemos y nos respetamos mucho. Nos vamos a mantener unidos como una familia con principios”, añadió.

El aparente desplante que despertó comentarios en redes sociales ocurrió en medio de las supuestas tensiones debido al plan del senador Saúl Monreal de contender por la gubernatura de Zacatecas a pesar de las leyes contra el nepotismo y también como parte de los principios de Morena.

Antes, Ricardo Monreal pidió a su hermano Saúl serenarse tras desafiar a morena por la gubernatura de Zacatecas, pero aseguró que no habrá ruptura política ni familiar por este tema.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum en Zacatecas?

Durante un evento en Zacatecas, en el que estuvieron el gobernador, David Monreal, y Ricardo Monreal, la presidenta Claudia Sheinbaum no se refirió a la disputa política.

Sin embargo, la mandataria recordó que los principios de la Cuarta Transformación no son llegar al gobierno para beneficiarse, sino para gobernar.

“Nosotros somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para mejorar el pueblo de México y tenemos principios, tenemos causas (…) el gobernante debe vivir en la justa medianía”, afirmó la mandataria.

Antes, Saúl Monreal aclaró que a pesar de su intención de conseguir la gubernatura de Zacatecas, esto no representa un desafío para Morena ni para la presidenta Sheinbaum.

“Mis respetos, mi lealtad y mi compromiso con nuestra presidenta”, afirmó en entrevista con Azucena Uresti.