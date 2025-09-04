Ricardo Monreal resalta ‘respeto y conciliación’ en los acuerdos con PAN y PRI

Ricardo Monreal sostuvo que “en la Cámara de Diputados hay acuerdos, aquí hay respeto y hay una actitud de conciliación, de lograr propósitos comunes por México”. [Fotografía. Cuartoscuro]

Entre los acuerdos con el PAN y el PRI para la instalación de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, se planteó que los legisladores deben mostrar “respeto y conciliación” y “los coordinadores se han portado muy bien con el país”, celebró el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal.

“Logramos evadir la crisis constitucional (...) y ahora estamos listos para trabajar por México de manera plural y con respeto a la Constitución y a la ley. Confíen, porque vamos a hacer bien las cosas”, aseguró.

En entrevista, afirmó que “después de haberse superado lo que muchos anunciaban que habría crisis constitucional hay tranquilidad en la Cámara de Diputados”.

Como presidente de la Junta de Coordinación Política en el Palacio Legislativo, sostuvo que “en la Cámara de Diputados hay acuerdos, aquí hay respeto y hay una actitud de conciliación, de lograr propósitos comunes por México”.

“Claro que habrá momentos en que haya diferencias, opiniones distintas, pero serán eso, sin llegar a extremos que luego podamos lamentar. No está ese clima aquí, no queremos que llegue un clima de confrontación y queremos simplemente que la cámara haga su trabajo, como un ente republicano del Poder Legislativo”, enfatizó.

Ricardo Monreal hace llamado a la unidad nacional para apoyar a Claudia Sheinbaum

Destacó que hoy se requiere de la unidad nacional para ayudar a la presidenta Claudia Sheinbaum a enfrentar la actual “política hostil” de la relación México-Estados Unidos.

“Nunca en la historia se había presentado una situación como la que ahora tenemos con la relación entre México y Estados Unidos. En pocas ocasiones nuestro país se ha visto tan presionado por una política hostil, por amenazas de aplicación unilateral de políticas en materia de comercio exterior por los aranceles y pocas veces México ha tenido esa presión tan fuerte”, agregó Monreal.

Sostuvo que “a los hombres presidentes nunca les había tocado esta situación y a la presidenta que le han tocado estos desafíos ha respondido con cautela, pero con firmeza”.

Por lo que insistió en que “hay que cerrar filas todos con ella, respaldarla para que en todo el mundo sepan que la presidenta Sheinbaum tiene el respaldo popular, que es casi de 80%”, comentó.

Insistió en que se requiere la unidad del país, porque “no queremos que el secretario de Estado, Marco Rubio, venga a emitir pronunciamientos que ofendan al país, pero sí estoy seguro que se asumirá una posición digna, valiente de parte de la presidenta”.

Expuso que “la Constitución establece los límites, no hay que ser grandes tratadistas ni constitucionalistas para describir los límites de la cooperación”.