La ‘chica dorada’ quiere la presidencia de la Mesa Directiva: ¿Quién es la diputada Paulina Rubio?

La ‘chica dorada’ quiere la presidencia de la Mesa Directiva. Se trata de la diputada Paulina Rubio Fernández, que pertenece a la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), y que según se comenta en el blanquiazul, buscaría presidir la Cámara Baja en el próximo periodo ordinario de sesiones.

De acuerdo con “Confidencial” de El Financiero, varios diputados alzaron la mano para contender por la presidencia de la Cámara de Diputados, entre ellos, Kenia López Rabadán, “la más sonada por su trayectoria y por ser hoy vicepresidenta”.

“Revelan que alzaron la mano la zacatecana Noemí Luna, coordinadora, y la jalisciense Paulina Rubio”, indica.

Esta semana, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que el PAN asumirá la presidencia de la Mesa Directiva del Palacio Legislativo a partir del 1 de septiembre.

Explicó que se va a respetar lo que dice la Ley Orgánica y la presidencia de la Mesa Directiva se rotará entre las fuerzas políticas en orden decreciente, Morena, PAN y el PVEM.

“Estamos viendo los procesos internos y se ha dicho que la idea es respetar lo que dice la Ley Orgánica del Congreso, que establece que la presidencia de la Mesa Directiva se rota en orden decreciente entre las diferentes fuerzas políticas”, sostuvo.

¿Quién es la diputada Paulina Rubio?

La diputada Paulina Rubio se desempeñó como vicecoordinadora del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados en la LXVI Legislatura.

Originaria de Ciudad Valles, San Luis Potosí, Rubio Fernández es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITESO y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y Amparo, con especialidad en Derecho Parlamentario, además de diversos diplomados en gestión pública y relaciones institucionales.

Su trayectoria política inició en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco, donde fue directora de Comunicación Social. Más adelante, se desempeñó como secretaria técnica en el Congreso local y en la Cámara de Diputados.

En 2020 encabezó la Secretaría de Promoción Política de la Mujer del PAN en Jalisco, cargo que reforzó su papel como impulsora de la participación política de las mujeres.

En su actual responsabilidad legislativa, Rubio Fernández ha defendido temas relacionados con la democracia, la igualdad y la rendición de cuentas.

Además, en 2024 recibió el Premio Nacional de Comunicación “José Pagés Llergo”, un reconocimiento a su labor en favor de la pluralidad y el fortalecimiento democrático.

‘Atole del Bienestar’

El pasado 24 de junio, la diputada Paulina Rubio acusó a Morena de “envenenar la democracia, las instituciones y las libertades de los mexicanos”.

Durante la discusión sobre la Ley de la Guardia Nacional, la panista ironizó sobre la receta para preparar “atole del Bienestar”, en referencia a los programas sociales que ha impulsado el gobierno federal desde 2018.

“Un litro de militarización, una cucharada grande de censura, un litro de espionaje, este ingrediente es muy importante para el atole del Bienestar, son tres cucharadas grandes de opacidad, grandes, para eso tuvieron que eliminar al INAI, todo esto, espolvoreado de un control absoluto del Poder Judicial, un control absoluto de la justicia en manos de Morena”, señaló en el pleno de la Cámara de Diputados.