Con los atentos saludos del pueblo sabio

Los senadores morenistas anduvieron muy relax en su plenaria. Tan es así que Adán Augusto López Hernández, coordinador parlamentario, salió a dar el rol a las calles del Centro Histórico para estirar las piernas y darse un baño de pueblo. Y ahí se hizo escuchar “el pueblo sabio”, pues en cuatro calles que caminó el tabasqueño, la gente lo identificó como “el de La Barredora” y hasta saludos al grupo criminal le mandaron.

Siguen denuncias por malas prácticas en la PBI

A pesar de los esfuerzos del secretario de Seguridad de la CDMX, Pablo Vázquez, para poner orden en una de las corporaciones a su cargo, en la Policía Bancaria e Industrial no se acaban los problemas. Se habla de constantes extorsiones, venta de grados y nepotismo en la agrupación a cargo de Oswaldo Cantellano Ledezma, quien lleva 45 años de servicio. Con esto le complica también a la propia jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, que se cumplan sus instrucciones de hacer lo necesario para bajar el delito en la capital. ¿Se dejará que siga la inercia o ya se tomarán cartas en la PBI?

Crece la caballada azul en San Lázaro

Cuentan los azules en San Lázaro que “no todo está resuelto” sobre quién asumirá la presidencia de la Mesa Directiva en el Palacio Legislativo. Además de Kenia López Rabadán, la más sonada por su trayectoria y por ser hoy vicepresidenta, revelan que alzaron la mano la zacatecana Noemí Luna, coordinadora, y la jalisciense Paulina Rubio. Es más, afirman, por lo difícil que se antoja el periodo de sesiones que se avecina, hay la intención de algunos de postular hasta a Federico Döring, conocedor del Reglamento y del oficio parlamentario. Tan no está seguro el cargo para nadie, que lo resolverán al final, sábado o domingo.

Alito y su temple ‘de acero’

Envalentonado cada día más, al dirigente del PRI, Alejandro Moreno, parece no interesarle nada ni nadie. “Sí, se nos fue el senador Néstor Camarillo, ¿y? No nos toca una vicepresidencia, ¿y? Es de cero importancia para nosotros”, dijo desde la sede de su disminuido partido. Rodeado de su pequeño y callado grupo de incondicionales, celebró que “al PRI le quedan sus legisladores de acero, sobre todo su servidor”, dijo. Cuestionado sobre el eventual regreso del veterano Manlio Fabio Beltrones para “reforzar” al tricolor, sólo sonrió y exclamó: “¡Por favor! Son personajes de risa, patéticos!”.

Piña resuelve la del estribo

La última y nos vamos. Antes de dejar el cargo de ministra de la Suprema Corte, Norma Piña, aún presidenta del Tribunal Constitucional, desechó el último recurso con el que la Unidad de Inteligencia Financiera buscaba reactivar una acusación contra el abogado Juan Collado por presunto fraude para recuperar 40 millones de euros depositados en Andorra. La resolución considera que el recurso de la UIF fue “improcedente”, toda vez que no se cumplieron ciertos requisitos estipulados en la Constitución y la Ley de Amparo. Golpe a la instancia que ahora comanda Omar Reyes y respiro para el controvertido litigante.

Reactiva FGR caso Estafa Maestra

Si alguien creía que La Estafa Maestra era asunto del pasado, se equivoca. Resulta que la FGR judicializó el expediente y solicitó orden de aprehensión contra Emilio Zebadúa, quien fuera oficial mayor de la Sedatu durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, al encontrar evidencias y pruebas fehacientes por el delito de enriquecimiento ilícito, relacionado con aquella maniobra de desvío de recursos. Un juez de control del Reclusorio Sur analiza el caso y se espera que en los próximos días determine girar la orden de aprehensión contra el subalterno de Rosario Robles en aquella dependencia.