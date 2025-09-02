Con Kenia López, una ‘Chica Dorada’ y una Monreal: ¿Quiénes conforman la Mesa Directiva de San Lázaro?

En el periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Diputados deberá atender temas relevantes para el país, como el Paquete Económico 2026 que presentará el gobierno de Claudia Sheinbaum el próximo 8 de septiembre, así como las reformas en materia de seguridad. [Fotografía. Cuartoscuro]

El recinto parlamentario de San Lázaro instaló su nueva Mesa Directiva para el segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura, en la sesión celebrada este martes 2 de septiembre. Con 435 votos a favor, 4 en contra y cero abstenciones, se aprobó la designación de la diputada del PAN, Kenia López Rabadán, como presidenta de la Cámara de Diputados.

La elección se alcanzó tras un acuerdo entre Morena y el PAN, que permitió superar las diferencias surgidas días antes sobre quién ocuparía la presidencia de la Cámara de Diputados.

Durante su toma de protesta, López Rabadán aseguró que su gestión estará marcada por el respeto a la pluralidad y el apego a la ley. “El único protagonismo lo tendrá la palabra”, expresó ante el pleno.

¿Cómo quedó conformada la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados?

Kenia López Rabadán ejercerá la presidencia de la Mesa Directiva hasta el 31 de agosto de 2026, dentro del periodo ordinario de sesiones que se desarrolla del 1 de septiembre al 15 de diciembre y del 1 de febrero al 30 de abril. El grupo de legisladores que liderará la Cámara de Diputados quedó conformado por:

Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), primer vicepresidente

Paulina Rubio Fernández (PAN), segunda vicepresidenta

Raúl Bolaños‑Cacho Cué (PVEM) , tercer vicepresidente

, tercer vicepresidente Julieta Villalpando Riquelme (Morena) , secretaria

, secretaria Alan Sahir Márquez Becerra (PAN) , secretario

, secretario Nayeli Arlen Fernández Cruz (PVEM) , secretaria

, secretaria Magdalena del Socorro Núñez Monreal (PT) , secretaria

, secretaria Fuensanta Guadalupe Guerrero Esquivel (PRI) , secretaria

, secretaria Laura Iraís Ballesteros Mancilla (MC), secretaria

Durante este periodo ordinario de sesiones, los diputados deberán atender temas relevantes para el país, como el Paquete Económico 2026 que presentará el gobierno de Claudia Sheinbaum el próximo 8 de septiembre, así como las reformas en materia de seguridad.

En la Cámara de Diputados también se encuentra pendiente la solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno, dirigente nacional y senador del PRI, acusado del desvío de más de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador de Campeche.

¿Qué dijo Kenia López Rabadán como presidenta de San Lázaro?

En su primer mensaje, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, agradeció la confianza de los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados y se declaró profundamente honrada de presidir el órgano, consciente de la responsabilidad de Estado que implica.

En su intervención, la presidenta de San Lázaro agradeció a Ricardo Monreal y a los integrantes de la Junta de Coordinación Política por el acuerdo que permitió su designación, al que calificó como un gesto de madurez política y un mensaje de estabilidad institucional.

Reiteró que en su presidencia “el único protagonismo lo tendrá la palabra libre y plural” y se comprometió a respetar tanto a las mayorías como a las minorías en el Congreso.

“Me comprometo a representar la unidad en la pluralidad. Me comprometo a representar con institucionalidad republicana a esta Cámara de Diputados frente a los demás Poderes, autoridades e instituciones”, expresó Kenia López Rabadán.

La diputada del PAN hizo un llamado a trabajar con sentido de responsabilidad para “mejorar la vida de los mexicanos” y construir un mejor país.