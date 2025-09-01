‘Son una narcodictadura comunista’: ‘Alito’ Moreno acusa a Morena ante la comunidad internacional

Alejandro ‘Alito’ Moreno no solo no relajó el tono en el que se ha comportado en fechas recientes, sino que su discurso fue aún más incendiario durante la instalación del Congreso General, en el que se recibió el Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Luego de que la senadora Alejandra Barrales diera la postura de Movimiento Ciudadano, tocó el turno del PRI, que eligió a su dirigente nacional y senador Alejandro ‘Alito’ Moreno, quien ‘encendió’ a la asamblea.

Desde el inicio de su discurso, Moreno Cárdenas lanzó una serie de fuertes acusaciones contra el gobierno de Morena, al grado de calificar al régimen de una narcodictadura comunista.

Al inicio de su intervención, el priista mencionó a la ONU, a la OEA y al Gobierno de EU, entre otros, ante quienes ‘acusó’ a los morenistas.

El dirigente priista también se refirió a los legisladores de Morena como narcopolíticos terroristas. Como se preveía, los dichos del exgobernador de Campeche provocaron la reacción de la bancada oficialista.

Entre gritos de “porro”, “desafuero”, “Alito, entiende, el pueblo no te quiere” y “es un honor estar con Obrador”, los morenistas contestaron e interrumpieron constantemente la participación del priista, por lo que el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, tuvo que hacer diversos llamados al orden.

¿Qué dijo ‘Alito’ Moreno sobre Noroña?

Días después del altercado violento en el Senado, en el que agredió a Gerardo Fernández Noroña, Alejandro Moreno volvió a referirse al expresidente del Senado, a quien calificó de “corrupto”.

Asimismo, lo criticó por tomarse fotografías con Nicolás Maduro, a quien también llamó narcopolítico, así como con Manuel Bartlett, al que señaló de la muerte del agente de la DEA, Kiki Camarena.

Las palabras no pasaron desapercibidas para Noroña, quien desde su cuenta de X respondió a Moreno Cárdenas.

“Ya le está haciendo daño el botox a @alitomorenoc: “narcodictadura comunista”, lo que hay que oír". “No vamos a permitir que se instale una narco dictadura comunista terrorista, lo vamos a detener a madrazos”, dice @alitomorenoc, el delincuente disfrazado de legislador".

PRI y ‘Alito’ intentan reventar la sesión

Luego de su participación en tribuna, los priistas, encabezados por ‘Alito’ Moreno, intentaron reventar la sesión, al accionar alarmas y altavoces, mientras intervenía la senadora del PT Geovanna Bañuelos.

Luego de unos minutos en espera, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, dialogó con los priistas para llamarlos al orden y poder continuar con el debate.