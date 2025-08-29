‘Alito’ Moreno se da el ‘lujo’ de mandar recado a la 4T antes de visita de Marco Rubio: ‘¿Así lo reciben?’

Moreno Cárdenas criticó al Gobierno por su relación con figuras como Nicolás Maduro y Manuel Bartlett. (Foto: Cuartoscuro|Crush Rush/Shutterstock)

Tras el enfrentamiento que sostuvo con el senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, el líder nacional del PRI, Alejandro ‘Alito’ Moreno, envió un mensaje a la dirigencia del partido guinda y al Gobierno Federal, en el contexto de la visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

El senador priista hizo un llamado al gobierno de la 4T para que actúe con responsabilidad en el ámbito internacional ante la llegada del funcionario estadounidense y criticó la imagen que proyectará México al mostrarse cercano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y con personajes como Manuel Bartlett en sus filas.

“El secretario Rubio es un profesional, preparado, conoce la política exterior. Es un experto en los temas legislativos y quiere trabajar en los temas de seguridad y de entendimiento con el Gobierno de México. ¿Y lo reciben así? Lo recibe este personaje con fotos con el tirano Nicolás Maduro. ¿Ese el mensaje al gobierno de Estados Unidos?“, planteó en entrevista con medios.

Moreno Cárdenas señaló, además, los presuntos vínculos del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el caso del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena Salazar, asesinado en febrero de 1985 supuestamente a manos del Cártel de Guadalajara.

“Y posteriormente una burla, con el siniestro y patético imputado, asesino y criminal, que -se ha dicho participó en el asesinato de Enrique ‘Kiki’ Camarena Salazar, agente de la DEA . ¿Así van a recibirlo? Yo creo que eso no ayuda ni a su presidenta ni a su gobierno. Hay que tener claridad, ese es Manuel Bartlett“, expresó el líder priista.

Por otro lado, ‘Alito’ cuestionó a la presidenta Claudia Sheinbaum por salir en defensa de figuras como Gerardo Fernández Noroña, y pidió que la próxima Mesa Directiva del Senado actúe con imparcialidad y apertura, evitando convertirse en un brazo político más del oficialismo.

Manuel Bartlett ha sido señalado de estar vinculado al asesinato del agente de la DEA, Enrique ‘Kiki’ Camarena. (Foto: DEA,Cuartoscuro)

¿Por qué vinculan a Manuel Bartlett con el asesinato de ‘Kiki’ Camarena?

Un memorando desclasificado de marzo de 1986, enviado desde la Embajada de Estados Unidos al entonces director del FBI, William Webster, reveló que había “fuertes sospechas” de que Manuel Bartlett Díaz, quien entonces era secretario de Gobernación, podría haber colaborado con los narcotraficantes implicados en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena.

El documento señala que la protección a narcotraficantes -ya sea por complicidad o encubrimiento- “llegaron tal vez al secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz”.

Aunque se califica la información como “simples sospechas sólidas” basadas en indicios de corrupción generalizada y extorsión, se subraya que es posible concluir lógicamente que tales actividades “beneficien en última instancia a los principales líderes del gobierno mexicano”.

En junio de 2021, de nueva cuenta, funcionarios del Departamento de Justicia de EU insistieron en la participación de Bartlett en el crimen contra el agente ‘antidrogas’. Las acusaciones fueron señaladas por la revista Proceso.

“Su nombre aparece en numerosas ocasiones y en varias páginas de los expedientes de la investigación abierta del caso Camarena. Si ingresa a Estados Unidos sería detenido para ser interrogado al respecto”, revelaron funcionarios estadounidenses al medio.

Bartlett, por su parte, desmintió las acusaciones y señaló que se trataba de una campaña en su contra para desacreditarlo.