EU ‘pone freno’ a traileros: Marco Rubio anuncia la suspensión de emisión de visas para camiones

La medida de suspender las visas de trabajo para camioneros, anunciada por Marco Rubio, ocurre en un contexto en el que Estados Unidos enfrenta un déficit de operadores de camión. [Fotografía. Shutterstock]

El gobierno de Estados Unidos anunció este jueves la suspensión inmediata de la emisión de visas de trabajo para conductores de camiones comerciales, medida que busca reforzar la seguridad vial y proteger el empleo de los transportistas locales.

El secretario de Estado, Marco Rubio, informó que la decisión responde a la creciente preocupación por el incremento de choferes extranjeros al volante de unidades de carga pesada.

“El creciente número de conductores extranjeros que conducen grandes camiones con remolque en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas estadounidenses y socavando el sustento de los camioneros estadounidenses”, comentó Marco Rubio en sus redes sociales.

La suspensión de visas ocurre tras un accidente fatal registrado en la autopista Florida-Turnpike, donde un chofer de nacionalidad india, que se encontraba en el país de manera ilegal, realizó un giro indebido que provocó un choque en el que murieron tres personas.

Las autoridades de Florida detuvieron al conductor Harjinder Singh, quien enfrentará cargos por homicidio vehicular a raíz del accidente.

Simpatizantes del gobierno de Donald Trump aprovecharon el hecho para cuestionar a la oposición, al señalar que el camionero indocumentado habría obtenido su licencia en California, estado gobernado por el demócrata Gavin Newsom.

Estados Unidos enfrenta déficit de camioneros

De acuerdo con datos de la International Road Transport Union (IRU), la industria estadounidense enfrenta una escasez creciente de conductores de camión. En 2023, el déficit de operadores fue de 64 mil y en 2024 subió a 67 mil, lo que representa un incremento del 4 por ciento.

La Asociación Americana de Camiones (ATA) proyecta que para finales de 2025 el déficit podría alcanzar los 82 mil conductores. Esta situación obedece principalmente al retiro próximo de numerosos operadores y a la falta de personal suficiente para reemplazarlos.

Datos de la misma organización revelan que la edad promedio de los camioneros es de 46 años, superior a la de otras industrias.

La ATA estima que la industria del transporte deberá contratar a más de 1.2 millones de nuevos conductores en la próxima década para compensar el envejecimiento de su fuerza laboral.

La suspensión de visas de trabajo para camioneros se enmarca en una política más amplia de la administración de Donald Trump, que contempla la revisión de millones de permisos migratorios y refuerza los requisitos de dominio del idioma y certificaciones para los operadores de transporte.

Estados Unidos revisará la visa de más de 55 millones de personas

Este jueves 21 de agosto, las autoridades estadounidenses confirmaron que revisarán los visados de más de 55 millones de personas, con el objetivo de detectar posibles infracciones que puedan derivar en la anulación de documentos y en la deportación del país.

“El Departamento de Estado revoca las visas siempre que existan indicios de una posible inelegibilidad, como permanencia vencida, actividad delictiva, amenazas a la seguridad pública, participación en actividades terroristas o apoyo a organizaciones terroristas”, informó Donald Trump.

El mandatario estadounidense precisó que como parte del proceso de verificación se toma en cuenta toda la información disponible, incluidos los registros policiales y de inmigración, así como cualquier dato surgido después de la emisión de la visa que pueda indicar una posible inelegibilidad.

Con información de EFE