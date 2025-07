EU aplicará nueva tarifa de 4,600 pesos a la visa americana: ¿Quiénes deben pagarla y desde cuándo?

Laredo, Texas.- A partir del próximo 1 de octubre de 2025, solicitar la visa de Estados Unidos podría ser más costoso. El gobierno de Donald Trump implementará una nueva “tarifa de integridad de visa” de 250 dólares como parte de la recién aprobada ley “One Big Beautiful Bill”, firmada por el presidente el 4 de julio pasado.

Esta nueva tarifa no otorga excepciones ni reducciones y se sumará al costo de la visa americana, como los 185 dólares por una visa B1/B2 para turistas y personas de negocios.

Según el gobierno de Trump, la tarifa especial para la visa de EU busca reforzar el cumplimiento de la ley migratoria y evitar que los visitantes permanezcan más tiempo del autorizado.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, la tarifa podría ser reembolsada una vez que el solicitante haya regresado a su país y cumplido con todos los términos de su visa, aunque los mecanismos para solicitar ese reembolso todavía no se definen.

¿A quiénes aplica la nueva tarifa para la visa de EU?

El cobro de 250 dólares aplicará a la mayoría de los solicitantes de visa de no inmigrante, incluyendo turistas, viajeros de negocios, estudiantes, trabajadores temporales y personas que busquen tratamiento médico.

Las únicas personas exentas son aquellas quienes entran en el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program), como los ciudadanos de países de Europa Occidental y algunos asiáticos, así como los visitantes de Canadá.

Además de esta nueva tarifa a la visa de EU, otras disposiciones de la ley “One Big Beautiful Bill” implican incrementos que tendrán impacto en los extranjeros que deseen entrar a Estados Unidos. Por ejemplo, el costo del Formulario I-94 —que documenta la entrada y salida de visitantes a EU— subió de 6 a 24 dólares.

De acuerdo con The New York Times, la tarifa de integridad “es técnicamente reembolsable”, pero ese posible beneficio está condicionado a que el titular no haya violado los términos de su visa, como aceptar empleo no autorizado o permanecer más allá de cinco días tras su vencimiento. No obstante, aún no está claro cómo y cuándo se podrá solicitar dicho reembolso.

¿Cómo se pagará la tarifa adicional para la visa americana?

A pesar de que el texto legal ya se promulgó, su implementación aún no está en marcha.

Según informó la publicación especializada Kiplinger, el Departamento de Seguridad Nacional ha declarado que la entrada en vigor de la tarifa está sujeta a coordinación interinstitucional, por lo que la fecha oficial de inicio podría cambiar.

Mientras tanto, las embajadas y consulados estadounidenses ya reciben cables internos y memorandos para guiar la aplicación de la nueva normativa.

Sin embargo, la falta de reglamentos claros complica el panorama tanto para los viajeros como para los asesores migratorios.

¿Qué impacto tendrá el aumento en el precio de la visa?

La controversia sobre esta ley y los recientes incidentes migratorios despiertan inquietud en diversos sectores. En particular, en Florida se registró el caso de un turista que fue detenido, a pesar de tener visa válida. El hecho generó temor entre turistas y familias mexicanas.

“Estas nuevas leyes y el temor a ser detenido incluso con una visa válida, creo, desalientan a las familias y a los posibles turistas a elegir Florida u otros destinos como destinos vacacionales ideales”, declaró un padre mexicano, en respuesta al caso.

Aunque la tarifa de 250 dólares podría parecer un gasto menor frente al total de un viaje internacional, expertos advierten que su implementación sin reglas claras puede generar incertidumbre y disminuir la intención de viaje, sobre todo entre quienes ya enfrentan trámites costosos y lentos para obtener una visa.