Sin cuentas bloqueadas: UIF niega investigación contra familia de Manuel Bartlett

La Unidad de Inteligencia Financiera negó que tenga una investigación en contra de Manuel Bartlett Álvarez y de Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja de Manuel Bartlett.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) negó que hubiera bloqueado las cuentas bancarias de León Manuel Bartlett Álvarez y Julia Abdalá Lemus, hijo y pareja, respectivamente, de Manuel Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Mediante una breve tarjeta informativa, el Gabinete de Seguridad aclaró que ni Abdalá Lemus ni Bartlett Álvarez figuran en la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la UIF.

Esta declaración se emitió luego de que un medio nacional publicara una columna de opinión donde se sugería que la UIF había tomado medidas en contra de ambos.

Salvador García, autor de la columna, también compartió en sus redes sociales que el supuesto bloqueo confirmaría la apertura de una investigación por parte del gobierno mexicano o que la acción podría haber sido solicitada por autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

No es la primera vez que la familia Bartlett enfrenta polémicas relacionadas con el origen de su patrimonio. En abril de este año, Julia Abdalá rechazó las acusaciones de presunto lavado de dinero vinculado a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, quien actualmente cumple una condena en Estados Unidos por sus vínculos con el crimen organizado.

Los señalamientos surgieron porque, Abdalá recibió una suma de 4.5 millones de dólares de la familia Weinberg, considerada como prestanombres y cómplices de García Luna.

Abdalá explicó que la transferencia correspondía a la venta de un inmueble que realizó a la familia Weinberg, que funcionaba como hotel boutique en la calle de Leibnitz.

“Era un edificio con permisos para operar como hotel u oficinas. Se lo vendí a la familia Weinberg; me lo pagaron con dinero de sus empresas por 4.5 millones de dólares. Las transferencias se efectuaron antes de cualquier asunto público relacionado con ellos o con García Luna, a quien no conozco”, expresó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

¿Nuevo director de la UIF, nuevas medidas?

Además, los dichos de la columna de opinión ocurren en el marco de la ratificación de un nuevo director de la UIF, Omar Reyes, en remplazo de Pablo Gómez, quien se encargará junto a una Comisión Presidencial de maquetar la próxima reforma electoral.

En la ceremonia en el Congreso, Omar Reyes aseguró que la institución que encabezará se será “un instrumento de persecución, si no (será) una herramienta de justicia” desde donde se espera atacar al crimen organizado.

“En este esfuerzo, la Unidad de Inteligencia Financiera tendrá un papel clave dentro de la estrategia nacional contra la extorsión”, refirió.