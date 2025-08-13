UIF no será usada como instrumento de persecución política: Omar Reyes

Omar Reyes, nuevo titular de la UIF, trabajó muy de cerca con Omar García Harfuch en la CDMX.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no será usada como un “instrumento de persecución política” con su nueva administración, aseguró Omar Reyes, ratificado por el Congreso como el nuevo titular de la dependencia.

“No seremos un instrumento de persecución, sino una herramienta de justicia”, reiteró previó a su ratificación como titular de la UIF en sustitución de Pablo Gómez.

El funcionario remarcó que la UIF ampliará los programa de capacitación en prevención de lavado de dinero “y trabajaremos de la mano con sectores estratégicos del sistema financiero”.

Omar Reyes, quien es visto como cercano a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, aseguró que se atacará a “las estructuras que permiten que la inmunidad se sostenga”.

“Estoy convencido de que el combate al crimen organizado no se gana con discursos, sino con resultados”, expresó.

El nuevo titular de la UIF se comprometió a aumentar la capacidad analítica de la UIF para anticipar riesgos y detectar patrones financieros complejos.

“Potenciaremos la interoperabilidad de las bases de datos y el análisis de redes financieras en tiempo real en apego estricto a la legalidad”, mencionó.

“En este esfuerzo la unidad de inteligencia financiera tendrá un papel clave dentro de la estrategia nacional contra la extorsión”, refirió.

Omar Reyes expuso que la capacidad de la UIF para rastrear y congelar cuentas vinculadas con cobros ilícitos permitirá cortar de raíz el flujo de dinero para los grupos criminales.

“Reforzaremos los canales de cooperación con el SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, en particular en la lucha contra el lavado de dinero transnacional y los delitos fiscales globales”, prometió.

Indicó que combatirán enérgicamente el uso del sistema financiero con fines ilícitos, así como las redes de corrupción que desvían recursos públicos o que enriquecen indebidamente a funcionarios particulares.