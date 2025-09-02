¡Humo azul en San Lázaro! Kenia López Rabadán, del PAN, será la presidenta de la Cámara de Diputados

La panista Kenia López Rabadán presidirá la Cámara de Diputados en el próximo periodo ordinario de sesiones.

La panista Kenia López Rabadán presidirá la Cámara de Diputados en sustitución del actual morenista Sergio Gutiérrez Luna, a partir del próximo periodo ordinario de sesiones.

Dicha decisión se tomó tras un acuerdo alcanzado entre los legisladores en una reunión privada, detalló la periodista Azucena Uresti.

Esta rotación en el Congreso despertó una nueva polémica entre el Partido Acción Nacional (PAN) y Morena en los últimos días.

Morena prometió respetar el acuerdo político sostenido con el blanquiazul, pero el PAN tenía dudas al respecto del cumplimiento.

