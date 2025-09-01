De primera a cuarta y quinta fila: ¿Dónde se sentaron Ricardo Monreal, Adán Augusto y Luisa María Alcalde?

Durante el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum resaltó la presencia en primera fila de integrantes del gabinete, familiares de la mandataria y gobernadores. [Fotografía. Cuartoscuro]

¿Se desquitó por ignorarlos? Este lunes 1 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum presentó su primer informe de gobierno, en el que destacó los avances alcanzados en sus 11 meses de gestión, con énfasis en seguridad pública, programas sociales y crecimiento económico.

En el evento resaltó la presencia en primera fila de integrantes del gabinete, familiares y gobernadores. Sin embargo, llamó la atención la ubicación de algunos políticos de Morena durante el discurso de la mandataria, en medio de cuestionamientos por viajes al extranjero y presuntas ligas con el crimen organizado.

En la ceremonia asistieron Luisa María Alcalde, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Manuel Velasco y otros funcionarios que meses antes, durante una asamblea informativa en el Zócalo, fueron captados dando la espalda a la presidenta Claudia Sheinbaum mientras se dirigía al templete.

¿Qué lugar ocuparon los políticos de Morena que le dieron la espalda a Sheinbaum?

En una de las imágenes tomadas en el Patio Central de Palacio Nacional, durante el primer informe de Claudia Sheinbaum, se observa que en la cuarta fila estaban Adán Augusto López, Ricardo Monreal y Manuel Velasco.

Desde aquella asamblea informativa, tanto Adán Augusto López como Ricardo Monreal han estado en el ‘ojo del huracán’ político por distintas razones.

A Adán Augusto López se le han señalado presuntos vínculos con el crimen organizado, tras revelarse una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, identificado como líder de la organización conocida como ‘La Barredora‘, que opera principalmente en Tabasco.

Bermúdez Requena se desempeñó como secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López y permaneció en el cargo con Carlos Manuel Merino Campos.

En el caso de Ricardo Monreal, estuvo entre los políticos de Morena sorprendidos viajando al extranjero en lugares considerados de lujo. Fue captado comiendo en un restaurante de un hotel en Madrid, España, junto a su esposa.

Al evento también acudieron Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, y Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización Nacional del partido, quienes se sentaron juntos durante el discurso de la presidenta.

‘Andy’ López Beltrán fue otro de los morenistas sorprendidos en el extranjero. En su caso, se le vio hospedado en un hotel de lujo en Tokio, Japón.

La mejor ubicada en el evento fue Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banco de México, quien también apareció en aquella imagen en el Zócalo dando la espalda a la mandataria, pero esta vez se mantuvo en primera fila junto al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.

Claudia Sheinbaum rindió su primer informe de gobierno en el Patio Central de Palacio Nacional. [Fotografía. Luisa María Alcalde/red social X]

¿Dónde se sentó Gerardo Fernández Noroña durante el informe de gobierno de Claudia Sheinbaum?

Aunque no apareció en la polémica imagen del Zócalo, otro de los políticos de Morena que ha dado de qué hablar en las últimas semanas es Gerardo Fernández Noroña, quien fue ubicado en la sexta fila, en el pasillo que dividía el Patio Central de Palacio Nacional.

El expresidente del Senado es uno de los políticos de Morena más cuestionados, luego de que se diera a conocer la compra de una casa con valor de 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos. Meses atrás también fue sorprendido en viajes en primera clase hacia ciudades europeas.

Su polémica más reciente ocurrió el pasado 27 de agosto, cuando protagonizó una pelea con Alejandro ‘Alito’ Moreno en el Senado, durante la última sesión ordinaria de la Comisión Permanente.

Este 1 de septiembre Gerardo Fernández Noroña dejó la presidencia de la Mesa Directiva del Senado y el cargo fue asumido por la senadora de Morena Laura Itzel Castillo, quien será la encargada de tomar protesta a los nuevos ministros de la SCJN.