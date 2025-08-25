Presidirá PAN Cámara baja en septiembre: Gutiérrez Luna

En caso de concretarse la llegada del PAN a la presidencia de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán se perfila para ocupar ese cargo en la Cámara de Diputados. [Fotografía. Cuartoscuro]

Frente a las encontradas versiones y posiciones políticas expresadas por diversas voces entre partidos de la ‘cuarta transformación’, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que el PAN asumirá la presidencia de la Mesa Directiva del Palacio Legislativo a partir del 1 de septiembre.

Explicó que se va a respetar lo que dice la Ley Orgánica y la presidencia de la Mesa Directiva se rotará entre las fuerzas políticas en orden decreciente, Morena, PAN y el PVEM. “Estamos viendo los procesos internos y se ha dicho que la idea es respetar lo que dice la Ley Orgánica del Congreso, que establece que la presidencia de la Mesa Directiva se rota en orden decreciente entre las diferentes fuerzas políticas”, sostuvo.

Dijo que “en el primer año le toca a Morena, en el segundo año le toca a la segunda fuerza política y así sucesivamente”.

En caso de concretarse la llegada del PAN a la presidencia de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán se perfila para ocupar ese cargo.

Reforma contra la extorsión primera en debatirse en San Lázaro

Gutiérrez Luna también adelantó que la primera reforma que se discutirá y se votará en el pleno de los diputados será la constitucional contra el combate a la extorsión, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Consideró que “tenemos ya en puerta iniciar el próximo periodo, este primero de septiembre, con muchos retos, con mucho trabajo y va a ser un año productivo también”.

A pesar de la larga lista de leyes reglamentarias pendientes, derivadas de las reformas constitucionales aprobadas –como la reforma judicial, entre otras–, el diputado Gutiérrez Luna adelantó que “yo creo que el principal pendiente que vamos a estar atendiendo la primera semana es el tema de la reforma constitucional que envió la presidenta de la República sobre la extorsión, el cobro de piso”.

Lo anterior –precisó– “para poder dar un marco general y a partir de eso reformar leyes generales, para que todos los estados del país tengan un mismo piso para poder combatir este delito, que es muy sensible para la ciudadanía”.

Recordó que el 30 de agosto es la plenaria de Morena, el domingo 31 será la elección de la Mesa Directiva, y el lunes 1 de septiembre, la instalación del Congreso General y el arranque del periodo de sesiones.

Sobre la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara baja, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, comentó que “no hemos tomado una decisión de grupo, pero yo he emitido mi posición personal de que debe respetarse la ley y respetar el lugar en la rotación al partido que obtiene en las urnas o que tiene en la Cámara el segundo lugar”.

Sobre los temas a tratar al inicio de las sesiones, reveló que en la reunión que sostuvieron él y el senador Adán Augusto López en Palacio Nacional con la presidenta Sheinbaum, “nos metimos a la agenda legislativa y ella incluso volvió a tocar ahí el tema de la extorsión que le preocupaba mucho que saliera rápido”.

Por eso “esa la vamos a sacar el martes 2 de septiembre, si lo acuerdo con la Junta de Coordinación Política. Quiere decir que el lunes primero de septiembre tendremos dos sesiones: la sesión de instalación del Congreso General y en seguida la sesión ordinaria”.

Ésta será para “darle publicidad a la modificación al artículo 73 respecto de la extorsión, para deliberarlo, discutirlo, y en su caso aprobarlo el martes”.

Además, señaló también que, en la reunión de los coordinadores parlamentarios de todos los partidos en la Secretaría de Gobernación, la secretaria Rosa Icela Rodríguez les expresó que “la reforma a extorsiones es una de las prioridades del gobierno”.