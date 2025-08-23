Jorge Carlos Ramírez Marín, dueño de ‘Tierra de Osos’, defiende a Genaro Lozano: ‘Es imparcial y objetivo’

El senador Jorge Carlos Ramírez Marín habló a favor de que Genaro Lozano sea embajador de México en Italia. (Foto: Cuartoscuro)

El senador del Partido Verde, Jorge Carlos Ramírez Marín, quien estuvo envuelto en polémica en los últimos días luego de darse a conocer su rancho de 40 hectáreas en Yucatán llamado ‘Tierra de Osos’, fue uno de los legisladores que defendió a Genaro Lozano tras su designación como embajador de México en Italia.

Durante la discusión en la Comisión de Asuntos Internacionales, que se llevó a cabo el pasado miércoles 20 de agosto, el senador Ramírez Marín, quien salió del PRI, aseguró que Lozano Valencia cuenta con el conocimiento suficiente para “ser un extraordinario embajador”.

¿Qué dijo Jorge Carlos Ramírez en la designación de Genaro Lozano?

“Voy a insistir en sus méritos académicos, culturales, su trayectoria de vida, su cumplimiento cabal en cada una de las actividades que ha desempeñado, incluso la de comentarista político o la de analista político”, señaló.

Agregó que tanto puede hacer una crítica del expediente de Cuba, Fidel Castro, como el actual mandatario de Argentina, Javier Milei.

“Es precisamente la tarea que realiza como analista político. Por cierto, uno de los mejores y uno de los más imparciales, uno de los más objetivos”, dijo durante su participación en la sesión del miércoles pasado.

Destacó también que se trata de “una de las voces que ciertamente nos guste o no, representan a una comunidad que hasta hace muy poco era casi invisible”, en referencia a su labor como activista a favor de los derechos de la comunidad LGBT+.

El senador Jorge Carlos Ramírez afirmó que la crítica del también integrante de la mesa de debate Tercer Grado se ha hecho sin ser grosero o atacar a alguien injustificadamente.

“Eso habla de una persona que tiene las condiciones para ser embajador”, agregó.

Resaltó la preparación académica de Lozano Valencia “relacionada a la tarea diplomática, al ambiente diplomático, incluso a la capacitación de personal diplomático. Y su trayectoria académica te habla de su preparación”.

“Estamos frente a un perfil que vale la pena reciba el aval de esta soberanía y que tengamos un buen embajador”, finalizó.

Ratifican a Genaro Lozano como embajador de México en Italia

El pasado miércoles 20 de agosto, el pleno del Senado aprobó el nombramiento del periodista Genaro Lozano como embajador de México en Italia.

Un día después, Claudia Sheinbaum reconoció que le pareció una “buena opción” proponer al periodista Genaro Lozano como embajador de México en Italia, a pesar de las críticas de políticos de oposición.

El principal rechazo de este tipo de nombramientos de diplomáticos es porque son personas quienes no tienen experiencia ni carrera en el Servicio Exterior Mexicano, según dijeron los diputados durante la ratificación de Lozano en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso.