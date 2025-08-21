Así fue el ‘hate’ a Genaro Lozano como embajador en Italia: ‘Falta el nombramiento de Lord Molécula’

Genaro Lozano fue ratificado como el próximo embajador de México en Italia pese a las críticas de la oposición en el Congreso.

El periodista Genaro Lozano no se salvó del ‘hate’ tras ser ratificado como embajador de México en Italia por la Comisión Permanente del Congreso.

Además de Margarita Zavala, otros legisladores de la oposición criticaron el nombramiento de quien hasta hace unos meses era conductor del programa Tercer Grado, de Televisa.

La panista aseguró que el gobierno actual realiza nombramientos diplomáticos por motivos políticos sin que estos tengan experiencia o Carrera en el Servicio Exterior.

A la voz de Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN) se sumó Federico Döring quien recordó que Genaro Lozano tiene un artículo donde critica a Giorgia Meloni, primera ministra de Italia.

“Hoy tenemos el nombramiento de una persona que ha servido al régimen desde un micrófono. Ahora entiendo sus participaciones en Tercer Grado. Ya lo único que nos falta ver aquí es el nombramiento de Lord Molécula”, dijo la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carolina Viggiano.

Lord Molécula es el youtuber ‘del moñito’ que cubre las conferencias ‘mañaneras’ desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

También hubo ‘porras’ para Genaro Lozano

No todo fueron críticas debido a que también hubo ‘porras’ a Genaro Lozano, una de ellas del expriista Jorge Carlos Ramírez Marín, senador del Partido Verde, quien mencionó la trayectoria del periodista.

“Lozano, graduado como licenciado en Relaciones Internacionales por el ITAM, tiene una maestría en Ciencia Política en la Nueva Escuela de Investigaciones Sociales de Nueva York”, destacó.

Sin embargo, ahora también llamó la atención el apoyo de Movimiento Ciudadano que, con la representación de la diputada Laura Ballesteros, aseguró que Genaro Lozano es “una de las voces más importantes en medios nacionales e internacionales”.

“Hay varias razones para ver con buenos ojos la designación de Genaro Lozano como Embajador de México en Italia, como su formación de internacionalista y politólogo, y como periodista especializado en información internacional”, agregó Patricia Mercado en sus redes sociales.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el nombramiento de Genaro Lozano como embajador en Italia?

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió el nombramiento de Genaro Lozano como embajador de Italia durante su conferencia ‘mañanera’ de este jueves 21 de agosto.

“Es un experto en relaciones internacionales, además de defender los derechos de las personas LGBT. Él nos apoyó mucho al final de muchas maneras y consideré que es buena opción”, dijo la mandataria.

Claudia Sheinbaum reconoció que Genaro Lozano estuvo un tiempo en Televisa, pero aclaró que después salió de la empresa e incluso criticó a la oposición por los reclamos ante este nombramiento y aseguró que ni siquiera expresaron los motivos de su molestia.

“Gratitud a mi presidenta. También soy un convencido de que tenemos a una líder extraordinaria que está poniendo el ejemplo a nivel global, así lo he oído en varias partes del mundo. Es un honor estar con Claudia Sheinbaum y servirle al pueblo de México”, respondió Lozano en sus redes sociales tras los comentarios de la mandataria.