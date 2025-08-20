¿Por qué el noticiario matutino de Genaro Lozano solo duró seis meses? Así fue su salida

Genaro Lozano estuvo como conductor estelar de un programa de noticias, pero solo por 6 meses. (Foto: Moisés Pablo/Cuartoscuro/Freepik)

Genaro Lozano, candidato como embajador de México en Italia, estuvo a cargo de un programa de noticias en la televisión que solo duró seis meses.

El conductor de TV se volvió tendencia recientemente porque Claudia Sheinbaum lo puso como candidato a cargo de una de las embajadas de nuestro país y este 20 de agosto acudió al Senado para su ratificación.

“Me siento profundamente conmovido, honrado y agradecido con la presidenta Claudia Sheinbaum por la oportunidad de servir al pueblo de México. De ser ratificado hoy por el Senado, trabajaré con vocación de servicio, responsabilidad, orgullo y amor”, escribió Genaro Lozano en su cuenta de X.

La legisladora Margarita Zavala se posicionó en contra de su nombramiento: “Me parece que México no cuidó a quién está nombrando (...) Me parece que es un gran error volver otra vez a elegir a gente lejana al servicio exterior y que además hemos sido agraviados y agraviadas“, declaró.

¿Quién es Genaro Lozano?

Genaro Fausto Lozano Valencia nació en diciembre de 1974 y su formación académica profesional comenzó con su egreso de la licenciatura de Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Posteriormente, concluyó una maestría y un doctorado en Ciencia Política en The New School for Social Research, colegio ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

Al terminar sus estudios, comenzó a desempeñarse como profesor en la Ibero y de la ITAM, además de dar conferencias en diferentes universidades en Harvard y Chicago, de acuerdo con la página de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX.

En su trabajo como periodista, fue titular de distintos noticiarios de TV como Hora 21 y Sin Filtro, asimismo tiene publicaciones en The Washington Post y La Nación, en Argentina.

Según el mismo sitio web, se desempeña como activista en la organización Coalición Mexicana LGBTTI+ y en diferentes proyectos en defensa de los derechos humanos.

Genaro Lozano fue promovido por Claudia Sheinbaum como embajador de México en Italia. (Foto: Cuartoscuro) (Mario Jasso)

¿Por qué Genaro Lozano dejó su noticiario matutino?

Genaro Lozano fue titular de un noticiario titulado Por las mañanas, transmitido por N+ y su llegada al espacio informativo se dio en enero de 2023.

El programa de TV comenzaba a las 8:00 a.m. del tiempo del centro de México, sin embargo, a principio de julio del mismo año, se anunció el final de las transmisiones.

“Hoy es mi último día aquí, les agradezco por acompañarme en este espacio noticioso y mantenerlo como el más visto del día en aquí en México (...) agradezco la confianza depositada en mí, son los mejores, me llevo una gran lección de vida, vienen tiempos interesantes para el país”, declaró el 21 de julio de 2023 durante su última participación en Por las mañanas.

De acuerdo con Lozano, el motivo principal fue para dedicarse a “otros proyectos”: “Seguiré aquí, seguiré en otros lugares, simplemente hago una pausa necesaria para recargarme, para poner mi creatividad, mi inteligencia y mi pasión en proyectos nuevos, nos veremos muy pronto”.

En ese momento hubo comentarios acerca de un bajo rating del espacio informativo, pero no se comprobó.