(FOTOS) Así es la embajada de México en Italia que será ‘casa’ de Genaro Lozano

Así es la embajada de México en Italia donde 'vivirá' Genaro Lozano (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro / Shutterstock)

El Congreso ratificó el nombramiento de Genaro Lozano Valencia como embajador de México en Italia, en medio de críticas por la falta de experiencia y una preparación diplomática frente a otros perfiles.

Los partidos de oposición calificaron como un “error” que se nombren a personas que no cuentan experiencia y está “lejana al servicio exterior” que podrían provocar agravios en las relaciones diplomáticas.

Así luce la fachada de la Embajada de México en Italia, que resalta del resto de las construcciones por su calor. (Crédito: Google Maps)

Aunque, en su participación, Lozano Valencia aseguró que promoverá el fortalecimiento de la relación bilateral de México y promover los intereses nacionales de México, para profundizar los lazos entre los países.

Aseguró que su plan de trabajo contará con ocho ejes:

Fortalecer la cooperación económica y comercial

Impulsar la relación política y diplomática

Promover la cultura y el turismo mexicano

Fomentar la cooperación en educación e investigación

Fortalecer la comunidad mexicana en Italia

Impulsar el poder suave de México

Promover la presencia de México en la Copa Mundial de Fútbol de América del Norte

Garantizar Igualdad sustantiva.

Así luce la fachada de la Embajada de México en Italia desde donde trabajará Genaro Lozano. (Crédito: Google Maps)

¿Dónde está la embajada de México en Italia?

La embajada, desde donde Genaro Lozano va a servir a México y servirá como un puente con el gobierno de Italia, se encuentra en la capital del país, en Roma.

El edificio del gobierno mexicano se ubica en una zona céntrica de la ciudad, cerca de espacios al aire libre, museos, teatro y otros servicios básicos.

La ratificación de Genaro Lozano como embajador de México en Italia fue en medio de críticas por la falta de experiencia en el servicio exterior. (@EmbaMexIta)

Se trata de una casa que destaca del resto de residencias que se encuentran a su alrededor, por el color salmón de la fachada, aunque la construcción comparte muchas similitudes del estilo de arquitectura de la ciudad romana.

Aparente no cuenta con lujosas comodidades por el desarrollo urbano, con reducidos espacios entre cada propiedad, aunque sí permite que ahí estén estacionados los vehículos de los funcionarios que trabajan en la embajada.

Vista satelital de la Embajada de México en Italia, que muestra que el edificio no tiene lujosas comodidades. (Crédito: Google Maps)

¿Quién es Genaro Lozano Valencia y por qué lo critican por su falta de experiencia en el servicio exterior?

La embajada de México en Italia es un punto estratégico en las relaciones internacionales de nuestro país, está a punto de recibir a un nuevo embajador: Genaro Lozano, un académico y activista que ha estado involucrado en diversos movimientos sociales en México

El embajador mexicano en Italia tiene estudios de doctorado y maestría en Ciencia Política, su carrera se caracteriza principalmente por su labor en medios de comunicación como conductor de programas noticiosos, donde destacó por su postura política afín al gobierno en turno, que también fue punto de discusión en la sesión del pleno.

Pese a las críticas, la presidenta, Claudia Sheinbaum, defendió al funcionario y aseguró que es experto en relaciones internacionales.