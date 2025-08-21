Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 21 de agosto de 2025: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este jueves 21 de agosto de 2025 desde Palacio Nacional, donde la mandataria podría hablar sobre la detención de 13 implicados en el asesinato de los colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.
¿Qué pasó en la conferecia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 21 de agosto de 2025?
La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los jueves se presentan inversiones de empresas en México.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- A pregunta expresa sobre si lo que ocurrió en el Tren Maya pudo tratarse de un hackeo al sistema ferroviario, Óscar David Lozano Águila, descartó que esto sea una posibilidad, ya que no funciona con internet.
- Lozano Águila, director del Tren Maya, también negó que el percance de vía se debiera a una falla humana, porque el sistema ferroviario opera de forma automatizada. Además, detalló que ya se abrió una carpeta de investigación tras el incidente.
- La presidenta Sheinbaum volvió a referirse al anuncio que realizó la DEA sobre el proyecto Portero, que supuestamente consiste en un acuerdo entre el gobierno mexicano y la agencia estadounidense para combatir al crimen organizado.
- Sheinbaum no dio muchos detalles cuando se le preguntó sobre la extradición de Julio César Chávez Jr., quien apareció encadenado y con ropa Gucci cuando fue entregado a autoridades mexicanas.
- En temas económicos, se prevé que se pida a Sheinbaum explicar la venta que CIBanco e Intercam hicieron de sus negocios fiduciarios debido al señalamiento del Departamento de Tesoro sobre que presuntamente lavaron dinero para cárteles.
- La mandataria insistió al gobierno de Estados Unidos que ofrezca información respecto a cómo ocurrió el arresto de ‘El Mayo’ Zambada el pasado 25 de julio de 2025, que provocó una fractura dentro del Cártel de Sinaloa, que se mantiene en disputa por el control del poder.
- La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al reciente reporte sobre el despliegue de tres destructores con misiles guiados de las fuerzas armadas estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela, luego de que Washington considerara una amenaza a los cárteles de la droga.
- Claudia Sheinbaum pone sobre la mesa la discusión sobre el papel que tienen los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples) cuando ya se tienen al Instituto Nacional Electoral (INE), que se encarga de algunas tareas de los procesos locales.
- Luego de las cifras que señalan los altos niveles de consumo de bebidas azucaradas en México y los daños que pueden provocar en caso de una ingesta excesiva o por periodos prolongados, el gobierno federal anunció una campaña para concientizar sobre este producto.