Asalto de piratas a Pemex: Esto sabemos sobre el robo de equipos en plataforma Akal-Romeo en Campeche

Esto sabemos del ataque a una plataforma de Pemex en Campeche.

CAMPECHE, Campeche.- Piratas irrumpieron el lunes en la plataforma petrolera Akal-Romeo, de Pemex, donde amagaron a los trabajadores y sustrajeron valiosos Equipos de Respiración Autónoma (ERA). Así como llegaron, se retiraron impunemente.

La Secretaría de Marina Armada de México ya inició las investigaciones tras el ataque pirata a la plataforma de Pemex y anda tras la pista de los asaltantes.

El abordaje de este grupo delictivo en la plataforma Akal-Romeo ocurrió aproximadamente a las 10:30 de la noche de este lunes 18 de agosto y hasta el momento no se tiene reportes sobre si hubo algún trabajador lesionado.

Los piratas iban encapuchados y portaban armas largas, llegaron a Akal-Romeo, una plataforma satélite del complejo petrolero Akal construido sobre el campo Cantarell, ubicado en la Sonda de Campeche. Los sujetos arribaron en una lancha rápida, abordaron la infraestructura para amenazar a los trabajadores e iniciaron el asalto.

Además de las amenazas, los piratas accionaron sus armas para aterrorizar a los trabajadores petroleros y tras someterlos se apoderaron de valiosos Equipos de Respiración Autónoma para después huir a bordo de una lancha rápida.

¿Qué dijo Pemex sobre el asanto pirata en Campeche?

Hasta el momento del asalto ocurrido la noche de este lunes, ni Petróleos Mexicanos (Pemex), ni la Secretaría de Marina han emitido un comunicado sobre este asalto a la plataforma Akal-Romeo.

Los asaltos a las instalaciones marinas de Petróleos Mexicanos en la Sonda de Campeche son cada vez más frecuentes y recurrentes y nada se sabe si en las anteriores irrupciones se ha logrado recuperar los equipos de respiración autónoma que los piratas han sustraído.

En la Sonda de Campeche no se tiene presencia disuasoria de embarcaciones de la Secretaría de Marina-Armada de México.

El anterior asalto a las plataformas petroleras ocurrió la madrugada del pasado jueves 13 de febrero de 2025, cuando otro comando armado asaltó la Plataforma Zaap Delta que forma parte del Complejo Ku Maloob Zaap y durante varias horas aterrorizaron a los trabajadores y finalmente sustrajeron como siempre varios equipos de respiración autónoma.