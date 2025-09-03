Saúl Monreal ‘desafía’ a Morena: Va por gubernatura de Zacatecas pese a ley antinepotismo

Saúl Monreal, hermano de Ricardo Monreal, dijo que si la gente lo quiere, buscará la candidatura gubernamental de Morena en Zacatecas.

¿Morena se rompe desde los hermanos Monreal? A pesar de la aprobación de la reforma contra el nepotismo, el senador Saúl Monreal, hermano del actual gobernador, David Monreal, aseguró que está dispuesto a gobernar si el pueblo así lo decide.

A través de un video publicado en sus redes sociales, que fue eliminado posteriormente, Saúl Monreal explicó que existe un grupo político “al que sería un error permitirle que se adueñe del estado”.

Dicho grupo, que según el hermano de Ricardo Monreal, “manipula, engaña y distorsiona la realidad”, supuestamente manipula a su también hermano David Monreal con el objetivo de afianzar las candidaturas gubernamentales en 2027.

El senador morenista asegura que dicho grupo, sin decir nombres, “es el que más daño le ha hecho a Zacatecas”, además de lastimar al pueblo y la unidad de la 4T.

“Y no se equivoquen. Esta campaña para minimizarme o borrarme de una sucesión que ellos mismos adelantaron, no es un ataque solo a Saúl Monreal, es un ataque a la posibilidad de que Morena consolide, aquí en Zacatecas, la Cuarta Transformación”, apuntó Monreal.

Finalmente, mencionó que si el pueblo de Zacatecas “quiere” que Monreal sea gobernador de Zacatecas (a pesar de que su hermano Ricardo Monreal lo rechazó), está seguro que pese a cualquier obstáculo (como la ley contra el nepotismo) “lo será”.

El video fue eliminado de sus redes sociales, y este miércoles 3 de septiembre denunció que una supuesta “granja de bots” le atacó, y que trabaja para que su publicación aparezca de nuevo.

Las declaraciones de Monreal ocurrieron luego de que la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde, visitara Zacatecas como parte de la instalación de comités del partido para las elecciones de 2027.

Alcalde, en Zacatecas, se refirió al caso de Saúl Monreal, y explicó que si bien la ley contra el nepotismo entra hasta 2030, en Morena se tomó la determinación de aplicarla desde 2027, con lo que ‘sepultó’ las intenciones del senador morenista de suceder a su hermano.

Sin embargo, la morenista explicó que esto no significa que Saúl Monreal no pueda ser gobernador de Zacatecas, solo que no será tras las elecciones de 2027.