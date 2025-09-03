Claudia Garfias, diputada de Morena, denuncia abuso sexual del chofer de un legislador de la 4T

La diputada de Morena, Claudia Garfias, denunció a un compañero de su bancada por amenazas y abuso sexual en su contra.

Claudia Garfias, diputada de Morena, denunció haber sido víctima de agresiones y abuso sexual por el chofer del diputado morenista, Oswaldo Cortés.

En conferencia de prensa, la legisladora contó que el pasado 12 de agosto, Oswaldo Cortés envió a personas a amenazarla y agredirla de forma sexual.

“Un grupo de 50 hombres armados irrumpió en mis oficinas ubicadas en la comunidad de Cunalán, municipio de Acolman, Estado de México, donde se están haciendo trabajos de remodelación”, contó la diputada.

Garfias aseguró que estaba en compañía de sus hijos y colaboradores, quienes también fueron agredidos y tienen heridas de gravedad, algunas incluso requieren tratamiento neurológico.

¿Qué sabemos sobre las agresiones contra una diputada de Morena en Edomex?

Fue el chofer particular de Oswaldo Cortés quien agredió física y verbalmente a la diputada de Morena e incluso abusó de ella.

Claudia Garfias contó que cuando intentó defenderse fue en el momento en que reconoció al trabajador del legislador morenista. Garfias se refirió al chofer como ‘El Cambujo Juan’.

La diputada acusó que los agresores, entre quienes había hombres armados y encapuchados, fueron coordinados por la Seguridad Pública del municipio y presuntamente enviados por la alcaldesa, Blanca Guadalupe Sánchez Osorio.

En el lugar, los hombres causaron destrozos y robaron el equipo de cómputo de la oficina distrital, electrodomésticos y el vehículo donde transportaban el material para las remodelaciones.

“Digo yo que fue un pretexto porque había un camión con ese material y nos enviaron a elementos de seguridad pública a cercar por la presidenta municipal”, añadió.

FGR investiga los hechos ocurridos en Edomex

Durante la conferencia, la bancada de Morena expresó su respaldo a la diputada, quien aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió una carpeta de investigación por estos hechos.

“Desde esta tribuna hago responsable al diputado Oswaldo Cortés y a la presidenta municipal, Blanca Guadalupe Sánchez, de cualquier cosa que me pase a mí, a mi familia o a mis colaboradores”, agregó la legisladora morenista.

Sus compañeras de bancada le expresaron su apoyo con gritos de “¡No estás sola, no estás sola”, al tiempo que condenaron los hechos en Edomex.

“No es la primera vez que yo recibo del diputado Osvaldo Cortés, agresiones de diversos tipos en mi contra”, agregó Claudia Garfias y acusó que el ataque iba directamente a matar a sus hijos y acusó que tanto la presidenta municipal de Acolman como el diputado de Morena abusaban de sus cargos para cometer estas acciones.