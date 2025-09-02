Detienen a 5 integrantes de La Familia Michoacana en Edomex; iban en una camioneta robada

A bordo de la camioneta robada también se encontraron envoltorios de droga de integrantes de La Familia Michoacana.

En calles de la colonia La Trinidad, sobre la carretera Tenancingo-Tenería, en el municipio de Tenancingo, fueron capturados por policías del Estado de México, cinco sujetos, entre ellos tres mujeres.

Las investigaciones señalan que servían al cártel de La Familia Michoacana y en la camioneta blindada que llevaban había cuatro kilos de marihuana, 24 envoltorios de la misma droga y un arma de alto poder.

A quienes se les señala por probables delitos de contra la salud, encubrimiento por receptación y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, respondieron a los nombres de: Edgar “N” de 30 años de edad, Alexi “N” de 25 años, Marian “N” de 24, Michell “N” de 26 y Wendy ”N” de 23 años de edad.

Los probables criminales declararon ante el Ministerio Público dedicarse a la extorsión, homicidio, robo de carros y venta de drogas.

Lo encontrado en una camioneta blindada tipo Tahone blanca sin placas de circulación, los policías del Edomex encontraron cuatro paquetes de un kilo de marihuana cada uno, 24 envoltorios con la misma droga, un fusil AK-47, dos cargadores, cartuchos de alto calibre, 50 ponchallantas y 5 teléfonos celulares.

Una vez que fue verificada la camioneta en la que iban los cinco sujetos de “La Familia Michoacana”, esta tiene reporte de robo en el municipio de Ocoyoacac, informa la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

¿Qué pasó con los detenidos e integrantes de La Familia Michoacana?

Los cinco sujetos, que tienen edades de entre los 23 a 30 años, fueron llevados ante la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo de Vehículos, en Toluca.

De igual forma sucedió con la droga, el fusil, los cartuchos, los poncha llantas, los teléfonos celulares y la camioneta con reporte de robo.

Esta semana, los cinco presuntos criminales serán puestos a disposición de un Juez.

Es de señalar que, en el sur del Estado de México, como es el mismo Tenancingo, Villa Guerrero, Tejupilco, Valle de Bravo, Tlatlaya, Luvianos, Amatepec y Temascaltepec, por ejemplo, hay presencia del cártel de “La Familia Michoacana”, ha informado el Secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo.

¿EU y México en alianza contra La Familia Michoacana?

Incluso hace unas semanas, en el municipio de Valle de Bravo, Estados Unidos voló un dron a petición del gobierno de México, con el objetivo de localizar a los jefes de este cártel.

Finalmente, por informes para dar con el paradero de los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos con los motes de “El Pez” y “El Fresa”, Estados Unidos ofrece una recompensa de ocho millones de dólares.

Es de destacar que, desde hace años, el cártel de “La Familia Michoacana”, cuyos líderes son “El Pez” y “El Fresa”, han acaparado cadenas alimenticias como la del huevo, tortilla, pollo y carnes de cerdo y res, así como la venta de materiales para la construcción, la venta de gas Licuado de Petróleo, gasolina y diésel, revelan las investigaciones y operativos hechos en la región sur mexiquense.

Dicha organización criminal, que ha mantenido a la población aterrorizada por los “levantones” y extorsiones en su contra, tiene presencia también en municipios como Zinacantepec, Almoloya de Juárez y Toluca.