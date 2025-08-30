Golpe al crimen en Edomex: Detienen a la banda ‘M4’ ligada a extorsión, homicidios y secuestro

Autoridades detuvieron a nueve integrantes de la banda delictiva autodenominada 'M4', vinculada a la extorsión y el secuestro. (Gabinete de Seguridad)

Autoridades detuvieron en el Estado de México a nueve integrantes de una célula criminal autodenominada ‘M4′, relacionada con delitos de alto impacto como extorsión, secuestro y homicidio.

Estos sujetos pertenecen a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco y operaban en las localidades de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Tepotzotlán y Tlalnepantla.

La detención, que fue en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Fiscalía y Secretaría de Seguridad de la entidad mexiquense.

Los M4 estarían vinculados con el cobro de cuota a transportistas

Autoridades confirmaron que las nueve personas detenidas están relacionadas en la comisión de delitos de alto impacto en agravio de operadores de transporte público, conductores de vehículos particulares y comercios formales como barberías en el Valle de México.

Funcionarios de los tres órdenes de gobierno señalaron que tras varios hechos violentos registrados en esta región, realizaron una movilización en la carretera Progreso-Villa del Carbón, en la colonia San José El Vidrio, del municipio de Nicolás Romero.

En el lugar fueron detenidos Marco Antonio ‘N’, Alejandro ‘N’, José Manuel ‘N’, Jhoan ‘N’, Brandon Ricardo ‘N’ y Gerardo ‘N’, después de que a un operador de transporte público amagaron con un arma de fuego y le exigieron el pago de una cuota para no atentar contra su integridad, por ello la víctima efectuó el pago.

De acuerdo con la investigación, los sujetos se identificaron como integrantes de un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco, y que el líder de esta célula delictiva era un sujeto identificado como Erick ‘N’, alias ‘M4′, quien fue asegurado durante un operativo en el Valle de México.

Asimismo, se determinó que ‘El M4′, era el segundo al mando dentro de una estructura criminal que era liderada por David ‘N’, alias ‘El Davis’, quien fue detenido en octubre del 2021 por dicha Institución,.y actualmente se encuentra interno en el Penal de Tenango del Valle, donde compurga una condena de 62 años por el ilícito de homicidio.

Erick 'N', alias 'M4', es identificado como el segundo al mando de la banda delictiva. (Gabinete de Seguridad)

Erick ‘N’ es también investigado por su presunta participación en el delito de extorsión en agravio del dueño de un negocio con giro de barbería en el municipio de Nicolás Romero, donde días previos a su captura habría realizado detonaciones de arma de fuego como medida de presión para que la persona afectada les entregara dinero.

También labores de investigación establecieron que un individuo identificado como Arturo ‘N’, quien recientemente comenzó a realizar su servicio social en la Fiscalía local, probablemente formaba parte de este grupo, al cual proporcionaba información respecto a acciones policiacas en contra del grupo criminal, además de comercializar estupefacientes y cometer homicidios.

También a este sujeto le fue cumplimentada la orden de aprehensión por el delito de homicidio en relación con hechos registrados el pasado 2 de febrero en la avenida Emiliano Zapata, colonia El Tráfico, donde en complicidad con otras personas habría atacado con armas de fuego a un masculino ocasionándole la muerte.

La dependencia estatal explicó que en otro operativo con cuerpos policiacos federales fue detenido Eduardo ‘N’, alias ‘El Diamante’, quien estaría también relacionado con los hechos suscitados el pasado 2 de febrero, donde fue privado de la vida un masculino.

Los nueve integrantes de la célula delictiva fueron ingresados al Reclusorio Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de un Juez quien determinará su situación jurídica.

Asimismo, Marco Antonio ‘N’, Alejandro ‘N’, José Manuel ‘N’, Jhoan ‘N’, Brandon Ricardo ‘N’ y Gerardo ‘N’, también están vinculados a proceso por dos hechos diversos de extorsión.

A Jhoan ‘N’ y Brandon ‘N’ les fue cumplimentada una orden de aprehensión por el delito de secuestro que causa la muerte en agravio de un operador de transporte público en el municipio de Nicolás Romero.