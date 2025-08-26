Beca Escuelas Particulares Edomex 2025: Convocatoria, fechas, requisitos y cómo solicitarla

Los interesados en recibir la beca de escuelas particulares deben tener promedio mínimo de 8.5 y ser residentes del Estado de México. (Foto: Especial El Financiero)

¿Sabías que existe una beca para los alumnos de escuelas particulares del Estado de México? El gobierno mexiquense lanzó recientemente la convocatoria a la Beca de Exención Edomex para el ciclo escolar 2025-2026, dirigida a estudiantes de instituciones privadas incorporadas al sistema educativo estatal.

Este programa va dirigido a las y los estudiantes inscritos en escuelas privadas incorporadas a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México, y se otorga desde el nivel preescolar hasta el posgrado.

¿Qué es la Beca de Exención Edomex?

La Beca de Exención Edomex ofrece apoyo financiero a estudiantes que actualmente estudien los niveles: preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, técnico superior universitario, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado.

Como su nombre lo indica, este tipo de beca consiste en la exención, total o parcial, de la colegiatura durante los meses que conformen el ciclo escolar 2025-2026. Cabe destacar que el porcentaje a otorgar se podrá distribuir en becas completas o parciales, no menores del 25 por ciento del costo de la colegiatura.

¿Quiénes pueden inscribirse a la Beca de Exención? Requisitos

Para ser elegible para la Beca de Exención Edomex, los solicitantes deben cumplir con ciertos requisitos que aseguran que el apoyo llegue a quienes más lo necesitan. Estos son algunos de los criterios principales:

Ser originario o acreditar vecindad en el Estado de México .

. No estar becado/a por algún organismo público o privado al momento de solicitar la beca.

al momento de solicitar la beca. Acreditar la condición de alumno regular , con un promedio mínimo de 8.5 en el ciclo escolar inmediato anterior, a excepción del nivel preescolar y del primer año de primaria.

, en el ciclo escolar inmediato anterior, a excepción del nivel preescolar y del primer año de primaria. Completar el registro de la solicitud mediante el formato correspondiente (disponible en la página web del Programa Becas de Exención Edomex) y presentar la documentación requerida.

Fechas clave para la inscripción

El registro para la Beca de Exención Edomex se realiza de manera digital y está disponible en el portal oficial de la Secretaría de Educación. Las fechas para la inscripción varían según el nivel educativo:

Preescolar, de la A a la Z : 3,4 y 5 de septiembre de 2025.

: 3,4 y 5 de septiembre de 2025. Primaria, de la A a la Z : del 8 al 23 de septiembre de 2025.

: del 8 al 23 de septiembre de 2025. Secundaria, bachillerato, técnico, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, de la A a la Z: 24, 25, y 26 de septiembre de 2025.

beca de exención edomex Fechas para solicitar la Beca de Exención Edomex 2025-2026, por niveles educativos. (Seduc Edomex )

En el caso de los aspirantes a quienes les corresponda realizar su registro el 16 de septiembre, la convocatoria precisa que podrán llevar a cabo su registro aún cuando este día es feriado.

¿Cómo solicitar la Beca de Escuelas Particulares?

La solicitud para la Beca de Exención debe realizarse en línea. Los solicitantes deberán ingresar al portal oficial y llenar el formulario correspondiente, y adjuntar los documentos requeridos en formato PDF. Estos incluyen:

Acta de nacimiento.

Comprobante vigente de residencia con domicilio en el Estado de México (credencial de elector, recibo de agua, predial, luz, teléfono o televisión de paga) con antigüedad máxima de 3 meses.

(credencial de elector, recibo de agua, predial, luz, teléfono o televisión de paga) con antigüedad máxima de 3 meses. Comprobante de inscripción al ciclo escolar o periodo (semestre o cuatrimestre) 2025-2026, que contenga nombre del alumno, CCT o nombre de la escuela y ciclo escolar

(semestre o cuatrimestre) 2025-2026, que contenga nombre del alumno, CCT o nombre de la escuela y ciclo escolar Comprobante de calificaciones (se solicitará en algunos casos), en donde se indique el promedio obtenido en el ciclo escolar o periodo inmediato anterior, según el nivel educativo.

(se solicitará en algunos casos), en donde se indique el promedio obtenido en el ciclo escolar o periodo inmediato anterior, según el nivel educativo. Formato de registro de la alumna o alumno.

Es importante que los documentos estén escaneados y sean legibles, ya que esto facilitará el proceso de evaluación.

Asimismo, se indica que las y los interesados deberán conservar la impresión del formato de registro, el cual servirá como comprobante del trámite. También deberán tener el número de folio asignado, ya que es un dato indispensable que se solicitará durante todo el proceso.

Para conocer más detalles puedes consultar la convocatoria a las Becas de Exención Edomex 2025-2026.