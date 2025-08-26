Transportistas alistan bloqueo en lunes de Informe de Gobierno y regreso a clases: ¿A qué hora inicia?

El próximo lunes 1 de septiembre será de caos vial por los bloqueos de transportistas que coincidirán con el regreso a clases y el primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

El 1 de septiembre será de caos vial, no solo por el regreso a clases y el Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, sino también porque los transportistas amenazan con bloqueos masivos para exigir la atención a sus demandas.

“El próximo lunes salimos a manifestarnos a las 7 de la mañana o antes en las entradas de la Ciudad de México porque lamentablemente tendremos que a avanzar por ellas”, dijo Francisco Carrasco, líder de la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) en conferencia de prensa.

Esta decisión fue tomada después de que César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, no se presentó a la reunión que tenía con representantes de la FAT para dar una respuesta a las demandas de los transportistas.

¿Por qué los transportistas amenazan con bloqueos el lunes 1 de septiembre?

Francisco Carrasco aseguró que Cravioto desdeñó a la FAT debido a que en las oficinas les informaron que apenas se realizaba el análisis para dar una respuesta.

“Lamentablemente, no podemos aguantar más, se lo informamos a la gente que nos atendió porque para nosotros es imposible día a día llegar a la gasolinería y que cada vez nos cueste más el combustible”, agregó el líder de la FAT.

Carrasco aseguró que el compromiso que tenían con los transportistas fue de movilizarse en caso de una negativa de las autoridades.

Desde hace meses, los transportistas realizaron protestas para exigir el ajuste a las tarifas con las que operan en el Estado de México. El argumento es que sus ingresos diarios no les permite dar mantenimiento a las autoridades ni cubrir el costo del combustible.

Regreso a clases e Informe de Gobierno de Sheinbaum el 1 de septiembre

El próximo 1 de septiembre será el regreso a clases del ciclo escolar 2025-2026, según el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La nueva fecha se debe a que la presidenta Sheinbaum y la SEP hicieron modificaciones en el calendario para apoyar a los maestros como parte de una exigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Al reincorporarse a sus actividades se prevé mayor tránsito del que se registra en los últimos días, así como caos vial ocasionado por los padres de familia que llevan a sus hijos a la escuela.

Aunado a esto, en esa misma fecha se realizará el primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum. La mandataria adelantó que el evento se realizará en Palacio Nacional.

En tanto, será la secretaria de Gobernación quien entregue el documento en la Cámara de Diputados, y el secretario de Hacienda, Édgar Amador, quien presente el Paquete Económico en el mismo recinto.