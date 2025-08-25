Alcanza al trolebús: Hoy no Circula para este martes 26 de agosto en CDMX y Edomex

Que no te caiga la multa, así opera el Hoy no Circula este martes 26 de agosto. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

El programa Hoy no Circula está en funcionamiento, como es habitual, este martes 26 de agosto en la Ciudad de México y en los municipios aledaños del Estado de México.

Esta restricción, efectiva de 5:00 a 22:00 horas, tiene como objetivo disminuir la contaminación del aire y mejorar la calidad atmosférica en el área metropolitana del Valle de México.

Los conductores deben asegurarse de que sus vehículos estén autorizados para circular, de lo contrario, podrían enfrentarse a multas.

¿Qué vehículos quedan fuera de circulación este martes?

Los autos con engomado rosa y placas terminadas en 7 y 8 no podrán circular durante toda la jornada y tendrán un descanso obligatorio. Esta normativa aplica para aquellos vehículos que portan hologramas de verificación 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aclara que los vehículos foráneos que cuenten con estas características igualmente no pueden transitar por las vías especificadas. Solo los automóviles que tengan hologramas 00 y 0 están exentos y pueden circular todos los días de la semana.

Para facilitar la adherencia a estas regulaciones, los conductores pueden consultar el estatus de su vehículo en el sitio web oficial o a través de la app móvil de la CAMe.

Hoy No Circula

Horario y áreas de aplicación del Hoy no Circula

Este programa se aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios colindantes del Estado de México.

La regulación del tráfico comienza en las primeras horas del día y se extiende hasta la noche, permitiendo así un control más efectivo del tránsito en la metrópoli.

Municipios afectados por la restricción

La prohibición de circulación afecta a los siguientes municipios en el Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

A su vez, también impacta a Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. Asimismo, incluye a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Estas zonas forman parte del área metropolitana en la que las autoridades supervisan de manera constante el cumplimiento del programa.

Multas por no respetar el Hoy No Circula: ¿Quién es responsable del pago?

Los conductores que no sigan las normas podrán enfrentar una multa de carácter económico de hasta 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización). Considerando que cada UMA tiene un valor actual de 113.14 pesos, esto se traduce en sanciones de hasta 3,394.20 pesos.

La infracción podría resultar en un costo mayor si el vehículo es llevado al corralón. En tal caso, el propietario deberá hacerse cargo de los gastos de remolque y almacenamiento.

Para pagar la multa, los infractores necesitan imprimir su boleta a través de la Secretaría de Finanzas y seguir con el proceso de pago. Este puede efectuarse en bancos autorizados o en tiendas de autoservicio. Los coches permanecerán en retención hasta que se realice la liquidación.

¿Qué engomado y qué placa no pueden circular usualmente?

El calendario semanal organiza la circulación de vehículos según el color del engomado y el último número de la placa. Los martes se aplican restricciones a los engomados rosas con terminación en 7 y 8, mientras que los miércoles están reservados para los rojos terminados en 3 y 4. Los jueves, la restricción es para los verdes con 1 y 2.

Los viernes, los vehículos con engomado azul y placas terminadas en 9 o 0 deben descansar. Y para finalizar la semana, los lunes, se restringe la circulación de los engomados amarillos que terminan en 5 y 6.

Las restricciones son efectivas de 5:00 a 22:00 horas. Durante los domingos, todos los vehículos pueden circular sin restricciones, excepto en situaciones de contingencia ambiental que puedan surgir.

Hoy no circula [Fotografía. Secretaría de Medio Ambiente CDMX]

Hologramas exentos y permisos especiales: ¿Qué vehículos están exentos?

Los vehículos totalmente eléctricos, aquellos híbridos sin emisiones contaminantes, las motos, y los de matrícula de auto antiguo, así como los cortejos fúnebres, son automáticamente considerados como hologramas exentos, lo que les permite circular todos los días de la semana. Este beneficio resalta el compromiso con la movilidad sostenible en la región metropolitana.

Adicionalmente, la CAMe contempla situaciones específicas a través de permisos especiales. Los dueños de vehículos que transportan a personas con discapacidad tienen la opción de solicitar una autorización para poder circular sin restricciones, presentando la documentación médica correspondiente.

Los vehículos de emergencia, como ambulancias y unidades de protección civil, también cuentan con una exención permanente. De igual forma, los vehículos de transporte escolar tienen permisos especiales durante el tiempo escolar.

Además, el pase turístico permite a turistas foráneos circular hasta 14 días continuos, facilitando el proceso a través de la plataforma en línea oficial.

Restricciones para vehículos foráneos

Los vehículos matriculados en otras entidades tienen restricciones específicas de circulación dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México. Estas regulaciones se aplican de lunes a viernes, de 5:00 a 11:00 horas, de acuerdo con el último número de la placa.

Los fines de semana, estos vehículos no tienen autorización para circular desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin considerar su terminación. La medida busca controlar el flujo vehicular proveniente de otras regiones.

Los conductores de autos de matrícula foránea deben obtener su verificación vehicular si ingresan a la ZMVM por más de dos días. Las unidades que provienen de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala están sujetas a las mismas normativas que los vehículos locales, dado su pertenencia a la Megalópolis.

Proceso de verificación y tipos de hologramas

Cada Constancia de verificación emitida para vehículos automotores determina su capacidad de circulación. Durante el año 2025, el holograma doble cero 00 permite la circulación diaria por un periodo de dos años, mientras que el holograma cero 0 concede la misma flexibilidad por seis meses.

Para controlar las emisiones contaminantes, el holograma uno limita la circulación un día entre semana y dos sábados al mes, dependiendo de sus números, pare y non. En el caso del holograma dos, la restricción es un día laboral y todos los sábados.

Los vehículos registrados en la Ciudad de México deben someterse a verificación según el color del engomado y las veces necesarias por semestre. Este reglamento asegura una distribución organizada en los centros autorizados, brindando un servicio más eficiente a los ciudadanos.

Medidas ante contingencias ambientales (Doble Hoy No Circula): ¿A qué vehículos afecta?

En situaciones de mala calidad del aire, la CAMe establece restricciones adicionales para salvaguardar la salud pública. Estas acciones se activan cuando los niveles de ozono superan los 150 puntos IMECA.

El Doble Hoy No Circula se activa de manera automática, duplicando el número de vehículos que deben permanecer fuera de circulación, incluyendo aquellos con hologramas 0.

Las autoridades también establecen límites para las industrias y actividades al aire libre, restringiendo el uso de solventes, pinturas y combustibles que generen emisiones nocivas. Adicionalmente, se prohíbe la circulación de vehículos de carga entre 6:00 y 10:00 horas, salvo aquellos que formen parte del programa de autorregulación.

Consulta en tiempo real el estado del programa y el calendario

La plataforma digital oficial de la CAMe ofrece información actualizada al instante sobre el estado del programa. Los conductores pueden acceder mediante www.hoynocircula.cdmx.gob.mx o mediante aplicaciones móviles disponibles en iOS y Android.

El portal permite revisar restricciones por placa, consultar mapas interactivos de las áreas reguladas y recibir notificaciones sobre cambios en el programa. Esta información se actualiza cada 60 minutos.

Además, los usuarios pueden activar alertas personalizadas a través de WhatsApp, enviando un mensaje al número oficial 55-5278-2424. Este servicio, que funciona 24 horas al día, brinda detalles sobre modificaciones extraordinarias en el programa.