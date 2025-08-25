¿Puente ‘cortesía’ del informe de Sheinbaum? Esto dice la ley sobre si el 1 de septiembre es feriado

La presidenta Claudia Sheinbaum presentará su primer Informe de Gobierno el próximo lunes 1 de septiembre, en un día de diversas actividades políticas como parte del inicio del año legislativo, pero, ¿ese día es feriado?

Desde el año pasado México estrenó el 1 de octubre como un nuevo día feriado, mismo que ocurrirá cada seis años tras actualizar la fecha de la toma de posesión del presidente en turno.

Claudia Sheinbaum inauguró este nuevo día feriado, y aunque a partir del año pasado se modificaron algunos de los días de descanso obligatorio para los mexicanos, aún faltan discusiones con las que posiblemente se implementen nuevas fechas en las que podrás descansar y estar con tu familia, una de ellas es el 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, que está cerca de volverse feriado.

Sin embargo, aún quedan dudas sobre algunas fechas que antes eran del interés de los mexicanos debido a que, por actividades políticas, se consideran como días feriados. A continuación algunas precisiones:

¿El 1 de septiembre es feriado en México?

No. El 1 de septiembre, fecha en la que se realiza el Informe de Gobierno anual por la Presidencia, no se considera feriado por ley.

El calendario de días feriados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) no menciona que la fecha sea considerada como descanso obligatorio en su listado.

¿Pagan doble o triple si te presentas a trabajar el 1 de septiembre?

Al no ser considerado como día feriado y tampoco caer en domingo, no te deben pagar un extra por ley si trabajas el día del Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, si el lunes es tu día de descanso en tu trabajo y te hacen ir por otros motivos, sí te deben compensar el día completo además de lo de tu semana.

¿Abren los bancos el 1 de septiembre?

Sí. El calendario de días feriados de la Asociación de Bancos de México no coloca al 1 de septiembre como un día de descanso obligatorio, por lo que ese día operan con normalidad y podrás hacer todos tus trámites.

Cabe señalar que el único día de este mes en el que cierran los bancos será el martes 16 de septiembre.

Días feriados por la independencia: ¿Hay megapuente por el 15 y 16?

En el caso de los trabajadores, el único día feriado será el martes 16 de septiembre, por lo que no habrá un megapuente que cuente también el lunes 15.

Para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, el 15 de septiembre será conmemorativo; sin embargo, sí hay actividades en las escuelas.

Además, según el calendario de la SEP para el ciclo escolar 2025-2026, los alumnos no tendrán clases del 26 al 29 de septiembre, con lo que suman un segundo puente.