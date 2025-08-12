Para no hacerle sombra al Informe de la presidenta

Muy clara fue la instrucción que recibieron los diputados federales de Morena. “Por la amable sugerencia de la presidenta Sheinbaum, que podamos desarrollar nuestros informes legislativos del primer año después del primero de septiembre, fecha en la que tendrá lugar el primer Informe de la titular del Ejecutivo”, se les indicó en sus dispositivos electrónicos. Y para acompañar la orden, se les prometió un “apoyo” de 58,297 pesos por diputado para la realización de sus informes, un acuerdo que se prepara ya en la Jucopo, cuyo beneficio alcanzará también a la oposición. Así ni quién diga nada.

Dicen que sin fisuras en Morena

Muy preocupados están en Morena por evitar que se vaya a dar la imagen de divisiones. Nos aclaró la coordinación de los diputados del partido guinda que si Luisa María Alcalde no está invitada a la plenaria con los legisladores del partido es porque están enfocados en los titulares del gabinete. Es con ellos que quieren dialogar y dirimir preocupaciones. Pero no descartan que pueda haber otro encuentro entre los legisladores morenistas y la dirigencia de su partido el 30 de agosto, casi la víspera del inicio del periodo ordinario. Ya veremos.

Sheinbaum descarta grietas en ‘4T’ por reforma electoral

Ante los radiopasillos que indican que el PT y el Verde serán el talón de Aquiles de Morena para sacar la reforma electoral, la presidenta Sheinbaum afirmó que los adversarios de la ‘4T’ “se van a quedar con las ganas porque aquí no va a haber división”. La mandataria afirmó que el movimiento que fundó el expresidente López Obrador está muy cohesionado.

Más ‘competencia’ para Noroña

Ahora que la senadora Guadalupe Chavira también levantó la mano para presidir la Mesa Directiva, a Gerardo Fernández Noroña ya le volvieron las ganas de, siempre sí, buscar la reelección: “Se están apuntando tantos, que ya me están dando ganas de apuntarme”. Se pronunció porque el grupo parlamentario reflexione no por un tema de género, sino por “el perfil más adecuado” conforme la coyuntura, y argumentó al estilo Pedro Infante: “Yo soy quien soy y no me parezco a naiden”.

‘Ajonjoalito’ de todos los moles

El senador Alejandro Moreno tuvo un agitado lunes internacionalmente. Penalmente, denunció a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por presuntos nexos con cárteles mexicanos. Discursivamente, Alito acusó, en la Conferencia Internacional de Partidos Políticos Asiáticos, el avance de las dictaduras y protección a narcopolíticos. Y en las redes se sumó a la condena por la muerte del senador colombiano Miguel Uribe, por un atentado “que refleja la crisis que vive Colombia bajo el gobierno de Gustavo Petro”. Agotador.

Conceden petición de ‘El Chapo’

Luego de quejarse porque no le permitían tener contacto con su nuevo abogado, el gobierno de Estados Unidos finalmente autorizó a El Chapo entablar comunicación con el litigante Israel José Encinosa. Fue el propio abogado quien notificó a través de un oficio al juez Brian Cogan que fue autorizado para “participar en llamadas telefónicas y conferencias personales continuas entre abogado y cliente con el Sr. (Joaquín) Guzmán Loera”. Según Encinosa, podría también reunirse en persona con el otrora máximo líder del Cártel de Sinaloa, recluido en la prisión ADX-Florence, en Colorado. A ver qué tanto le funciona a El Chapo este nuevo representante jurídico.