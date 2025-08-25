Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum: ¿Cuándo es y qué logros presume en sus spots?

Claudia Sheinbaum anunció que saldrán los primeros spots de su próximo informe de Gobierno. (@ClaudiaShein)

La presidenta Claudia Sheinbaum ya prepara su primer informe de Gobierno para el próximo 1 de septiembre, por lo que a partir de este lunes comenzarán a transmitirse los spots de radio y televisión.

“Ya lo estoy trabajando, estoy a punto de terminarlo”, dijo en la conferencia ‘mañanera’ de este 25 de agosto al ser cuestionada sobre cómo va su informe.

Se trata del primer evento en el que Sheinbaum presentará los avances de su Gobierno a casi un año de haber asumido la Presidencia.

Hasta ahora, la mandataria solo adelantó que el próximo 1 de septiembre se entregará el paquete económico por la Secretaría de Hacienda junto con el informe de Gobierno por escrito. Será la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien lo lleve a la Cámara de Diputados, mientras que Sheinbaum lo presentará en Palacio Nacional.

Sin embargo, no se ha dado a conocer la hora ni más detalles sobre dicho evento. Claudia Sheinbaum también aseguró que el ‘festejo’ masivo en el Zócalo, lo ‘guardará’ para el próximo 1 de octubre que se cumple un año de forma oficial de su toma de posesión.

Estos son los avances que ‘presume’ Sheinbaum en sus spots

“Hoy México es más libre, soberano, justo y democrático. Con mejores salarios, programas de bienestar e inversión”, dice uno de los primeros sposts de Claudia Sheinbaum.

En el video, la presidenta Sheinbaum aparece una zona arqueológica y enlista los avances sociales y económicos durante su primer año de Gobierno mientras sube a una pirámide para ver el paisaje.

“Les comparto uno de los spots que transmitirán en tiempos oficiales. La transformación avanza”, dice la publicación de la mandataria en redes sociales.

Otro de los spots destaca los programas sociales que se entregan durante su administración, entre ellos, la Pensión Mujeres Bienestar, Becas Rita Cetina y Salud casa por casa. “Somos un gobierno para el pueblo, por eso la transformación avanza”, agrega.

Así han sido los informes y avances del gobierno de Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó dar entrevistas a medios de comunicación y, en cambio, anunció un acto masivo en octubre, así como continuar dando resultados de los proyectos en las conferencias ‘mañaneras’.

Uno de los eventos más recientes encabezado por Sheinbaum fue el pasado 12 de enero, cuando se cumplieron 100 días del inicio de su administración.

El informe se realizó como parte de un evento en el Zócalo de la Ciudad de México con la presencia de espectáculos musicales.

A tan solo unos días del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, Sheinbaum reiteró la relación de respeto entre México y Estados Unidos junto con la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Claudia Sheinbaum adelantó también la presentación del Plan México junto con la elección del Poder Judicial, los programas de salud y del Bienestar que serían ampliados y fortalecidos.